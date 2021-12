Stralsund

Um Lebensmittel, Drogerieartikel, Bücher, Heimwerker- und Gartenbedarf zu besorgen, genügt weiterhin das Tragen einer Maske. Wer jedoch auf der Suche nach einer neuen Jeans, Schuhen oder Weihnachtsdekoration ist, muss beim Betreten des Fachgeschäftes sein Geimpft- oder Genesenzertifikat vorzeigen. Einlass ist hier nur noch mit 2G-Kontrolle möglich.

Mit Impfzertifikat alle Einkaufsmöglichkeiten

„Wenn man sowieso geimpft ist, ist es kein Problem, das auch vorzuzeigen. Es ist ja keine Schikane der Geschäftsleute, sondern die Beachtung der Vorschriften“, sagt die Stralsunderin Cam Hong Witt. Doch obwohl der Großteil der Bevölkerung geimpft ist, scheuen viele den Einkaufsbummel. „Das große Shoppen hat man schon lange runtergefahren. Aber wenn es wirklich mal Beratung braucht, ist man froh über die kleinen Läden“, sagt eine Stralsunderin, die ihren Namen nicht nennen möchte.

Für den Partner wird eine neue Jeans gesucht. „Da sind wir dann ganz gezielt hergekommen. Es stört ja nicht, das Impfzertifikat rauszuholen.“ Aber ausgiebige Shoppingtouren wie früher seien es nicht mehr. Schuld daran sei vielleicht auch, dass permanent eine Maske getragen werden muss.

Einschränkungen in der Gastronomie auch im Handel spürbar

Das sieht auch Bianca Sen-Dornack so. Seit dem letzten Mittwoch muss sie bei den Kunden in ihrem Jeans Saloon die Zertifikate einsehen. Doch den Umsatzrückgang spürt sie schon länger. „Da hatten dann die ersten Bundesländer schon 2G plus im Handel, dann kam bei uns 2G plus in der Gastronomie und die Leute sind wohl einfach verunsichert gewesen“, meint die Inhaberin.

Außerdem sieht sie einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Einkaufsbummel und dem Gastronomiebetrieb. „Wer shoppen geht, möchte danach auch einen Kaffee trinken gehen oder essen. Shopping bedeutet ja auch ein Event für viele. Und in dem Moment, wo Gastronomie durch 2G plus eingeschränkt wird, ist es auch für uns Händler eine Einschränkung. Einkaufen und Gastronomie funktioniert nur nebeneinander“, meint Bianca Sen-Dornack. Der Umsatzrückgang ist bei ihr inzwischen dermaßen spürbar, dass sie seit Freitag die Öffnungszeiten von 12 bis 16 Uhr eingeschränkt hat.

Lokale Händler setzen auf Unterstützung der Kunden

Birgit Kruschel begrüßt die Kunden in ihrem Modegeschäft Hausmarke weiter mit einem Lächeln und einer großen Portion Optimismus. „Es ist klar, dass die Regelung uns Händlern nicht in die Hände spielt. Aber die Kunden haben sich schon daran gewöhnt und halten sich auch daran. Und wir wollen weiterhin in altbewährter Form für sie da sein und Präsenz zeigen“, sagt die Geschäftsinhaberin.

Roger Witt erlebt in seinem Lederwaren-Fachgeschäft auch, dass die Kunden auch für das persönliche Gespräch lieber zum Händler ihres Vertrauens kommen. „Kunden fragen auch direkt mal nach, wie es uns derzeit geht. Sie versuchen, uns zu unterstützen und lokal einzukaufen, so lange es geht, statt im Internet“, so der Händler.

La Bohemé-Ladenbesitzerin Kathrin Bartel (38) in der Binzer Schillerstraße ist total frustriert, weil kaum Kundschaft in ihr Geschäft kommt seit der 2G-Regelung. Quelle: Christian Rödel

Leere Promenade in Binz

Wie leer gefegt wirkten am zweiten Advent auch die Binzer Seebrücke und die Flaniermeilen des Ostseebades: Nur wenige Passanten und Touristen spazierten hier über den Boulevard. Sämtliche Geschäfte und Restaurants dürften kaum nennenswerte Umsätze gemacht haben. „Ich hatte fast gar keine Kundinnen in meinem Geschäft“ , meinte Kathrin Bartel, die zu Anfang der Corona-Krise mit großem Enthusiasmus in die Selbstständigkeit gegangen ist und in der Binzer Schillerstraße ihr kleines edles Modegeschäft „La Bohéme“ eröffnet hat.

„Als Start-up-Unternehmerin habe ich im ersten Lockdown keinerlei Unterstützung vom Staat bekommen, weil ich ja keine Bilanz aufweisen konnte, das war ziemlich heftig und ohne Unterstützung durch meine Eltern hätte ich das wirtschaftlich nicht überlebt“, so die 38-jährige gebürtige Rüganerin, die sich mit ihrem Geschäft einen lang gehegten Traum erfüllt hatte. „Ich finde die Maßnahmen der Landesregierung in einigen Dingen nicht nachvollziehbar und besonders, dass die geimpften Leute sich noch zusätzlich testen lassen müssen, ist für viele Menschen offenbar zu aufwendig“, so die Modehändlerin frustriert.

Für die Chefin der „Aufhübschzone“, Anne Khalil, nur ein paar Hundert Meter weiter ist die 2G-plus-Regelung in Ordnung. „Ich finde die Regelung gut, denn alle Menschen sollten ein wenig verantwortungsvoller miteinander umgehen und Rücksicht nehmen, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken“, so die gebürtige Rüganerin.

Der gastronomische Leiter vom Loev-Hotel, Lars Riedler, hat eine ähnliche Einstellung dazu und sagt: „Was die Konsequenzen sind, wenn nachlässig mit den AHA-Regeln umgegangen wird, haben wir doch in den Metropolen wie Hamburg und Berlin gesehen, wie die Inzidenzen hochgehen“. Der gebürtige Altenburger lebt und arbeitet seit Jahren auf der Insel und möchte nicht, dass es wieder zu einem generellen Lockdown kommt. Für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Edel-Herberge schon zu 90 Prozent ausgebucht und es wäre nach seiner Meinung ein absoluter Tiefschlag für die gesamte Hotel-Branche auf Rügen, wenn wieder alles heruntergefahren werden müsste.

Von Wenke Büssow-Krämer und Christian Rödel