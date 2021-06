Sassnitz

Eigentlich sollte es ein formaler Akt werden, doch die Vergabe der weiteren Bauleistungen für das Projekt Hafenbahntrasse in Sassnitz entwickelte sich zum Drama. Weil die Stadtvertreter nicht mit der Auswahl des Sanierungsträger BIG und des Architekturbüros AIU einverstanden waren, verweigerten sie kurzerhand die Zustimmung. Nun könnte das gesamte Projekt Hafenbahntrasse auf der Kippe stehen.

Weg soll Stadthafen und Kistenplatz verbinden

Das rund 750 Meter lange Stück Wegstrecke soll den Kistenplatz mit dem Stadthafen verbinden und eine attraktive Passage für Fußgänger, Radler und vielleicht auch einen Shuttleverkehr darstellen. Bautechnisch ist das Vorhaben ambitioniert, da die Trasse schmal ist und zugleich eine spezielle Entwässerungssituation zu beachten ist. Auch der ZWAR ist finanziell und planerisch an dem Vorhaben beteiligt.

Stadtvertreter: Nebengebot sei günstiger

Doch was führte zur Ablehnung der Stadtvertreter? Andere Angebote hinsichtlich des Straßenbaus seien nicht genügend beachtet worden, so die Kritik, ein Nebengebot von Rügen Recycling sei deutlich günstiger als das der Firma Estra, welche den Zuschlag erhalten habe. Da nützten auch die Beteuerungen des Ingenieurbüros nichts, das Material, welches die Firma Rügen Recycling angeboten hätte, sei nicht geeignet und das stehe so auch in der Ausschreibung. Was für das Hauptgebot gelte, könne im Nebengebot nicht einfach aufgehoben werden. 4 Ja- und 12 Neinstimmen waren das klare Votum des Stadtgremiums. „Es gibt Zertifikate, die belegen, dass das Material von Rügen Recycling genauso geeignet ist und dazu günstiger“, betont Sandro Witt (fraktionslos). „Da kann man nicht einfach drüber weggehen.“ Diese Informationen über die Zertifikate hätten die Stadtvertreter vom Unternehmen Rügen Recycling erhalten. „Man kennt sich.“ Das dürfte wohl so sein, denn Estra hat seinen Sitz in Bergen, Rügen Recycling in Sassnitz.

Fördermittel sind befristet – „neue gibt es nicht“

Nun ist guter Rat teuer. So einen Fall hat Claudia Timm vom Sanierungsträger BIG nach eigenen Aussagen noch nicht erlebt. „Wir geraten jetzt wirklich in Schwierigkeiten mit diesem Projekt“, sagt sie. „Die Fördermittel, die ich hier habe, müssen 2021 ausgegeben werden. Ich bekomme keine neuen. Der ganze Zeitplan ist so gestrickt, dass wir jetzt anfangen.“ Baustart sollte nach ihren Angaben am 12. Juli und das Projekt größtenteils 2021 abgeschlossen sein.

Wie es jetzt weitergehen soll, muss auch Bürgermeister Frank Kracht (Linke) erst überdenken. Er bedauert die Entscheidung der Stadtvertretung und kritisiert, dass sie das fachliche Urteil der Firmen infrage stellt. Auch die mündliche Bemerkung, die auf der Sitzung fiel, das Unternehmen Rügen Recycling habe sich telefonisch an die Stadtvertreter gewandt, habe ihn irritiert. Kracht hat als Bürgermeister 14 Tage Zeit, das Votum wegen Fehlern zu kassieren. Ob so ein Sachverhalt vorliegt und welche Optionen es jetzt gibt, will er sorgfältig prüfen.

Stadtpräsident Norbert Benedict (SPD) beklagt die kurze Vorbereitungszeit. „Dadurch, dass es keine Vorbereitung in den Ausschüssen gab, kamen jetzt natürlich viele Fragen auf“, sagt er. „Ich habe zugestimmt, es bleibt aber trotzdem ein ungutes Gefühl, wenn der ZWAR jedes Mal mit seinem Wunschpartner um die Ecke kommt und die Entscheidung dann auch so fällt.“

Kommt jetzt eine Schadensersatzforderung?

„Es ist in so einem Fall möglich, dass die Firmen Schadenersatzforderungen über die Vergabekammer stellen“, so Kracht. „Wenn wir die Vergabe jetzt wirklich aufheben, ist der Zeitplan über den Haufen geschmissen.“ Regulär findet die nächste Stadtvertretersitzung im September statt. Vorher ist aber noch eine Sondersitzung zum Thema „Unterbringung von Asylbewerbern“ geplant, dabei geht es um die Frage, wie viele Asylbewerber vom Landkreis für die Stadt Sassnitz vorgesehen sind.

Von Anne Ziebarth