Binz

Um welche Themen wird es in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung gehen? Was ist bei dem neuen kommunalen Bauprojekt geplant? Welche Unterlagen werden für die Ausstellung einer Geburtsurkunde benötigt? Wo gibt es den Antrag für einen Bewohnerparkausweis?

Bald sollen die Antworten auf diese und viele weitere Fragen von Binzer Einwohnern innerhalb weniger Klicks zu finden sein. Denn die Gemeindeverwaltung des Ostseebades Binz geht im März mit einem neuen Internet-Auftritt online. Mit einer modernen Gestaltung, intuitiver Bedienbarkeit und allen relevanten Informationen für Einwohner, Gewerbetreibende und Gäste in Prora und Binz soll die Qualität der Verwaltungsdienstleistungen weiter gestärkt werden, heißt es aus dem Rathaus.

Alte Webseite ist überholt

„Die alte Website hat treue Dienste geleistet. Sie ist allerdings mittlerweile etwas in die Jahre gekommen und kann aktuellen sowie künftigen Ansprüchen an einen nutzerfreundlichen und dienstleistungsorientierten Internet-Auftritt nicht mehr gerecht werden“, informiert Lutz Reuter, Pressesprecher der Gemeinde.

Bei der Konzeption habe im Vordergrund gestanden, dass Nutzer alle Dienstleistungen der Verwaltung schnell in Erfahrung bringen können und alle relevanten Informationen kompakt zur Verfügung gestellt werden. Dazu würden beispielsweise die Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung zählen sowie Hinweise auf entsprechende Rechtsgrundlagen oder die Bereitstellung von Formularen für bestimmte Anträge. So können Interessenten via Internet die Binzer Sportstätten buchen, ins Fundbüro schauen oder ein auch Gewerbe anmelden. Hilfe gibt es auch bei den Themen Personalausweis oder Wohngeld.

Mehr als 300 Unterseiten

„Dass wir einen sehr großen Umfang an Informationen zur Verfügung stellen, zeigt sich daran, dass zu der neuen Website mehr als 300 Unterseiten gehören“, kündigt Reuter an. Doch es gehe nicht nur um das Bereitstellen von Angaben. So werde es beispielsweise auch möglich sein, defekte Straßenbeleuchtungen, beschädigte Sitzbänke oder illegale Müllentsorgungen zu melden und den Verlauf der Bearbeitung des jeweiligen Anliegens bis zur Erledigung zu verfolgen.

„Wir stellen auch einen Ortsplan mit vielen verschiedenen Themen zur Auswahl bereit. Nutzer können sich damit etwa Gesundheits- und Sozialeinrichtungen oder aktuelle Verkehrssperrungen anzeigen lassen“, so Reuter. Die Smartphone-Version des Ortsplans biete zusätzlich die Möglichkeit, das Smartphone die Telefonnummer der jeweiligen Einrichtung wählen zu lassen.

Für Binzer Einwohner sowie Mitglieder der Gemeindevertretung und der jeweiligen Fachausschüsse wird es einen komplett neuen Sitzungskalender geben. Dieser wird neben den Sitzungsterminen die Tagesordnungspunkte, Beschlussvorlagen und Protokolle zur Verfügung stellen.

Öffentliche Präsentation im Haus des Gastes

Um vor dem Startschuss für die neue Homepage weitere Anregungen und Hinweise für mögliche Optimierungen aufzunehmen, hatte die Gemeindeverwaltung kürzlich alle interessierten zu einer öffentlichen Präsentation des neuen Internet-Auftritts www.2020.gemeinde-binz.de im Haus des Gastes eingeladen.

„Wir freuen uns sehr, dass es bei der Präsentation Hinweise gab, die wir vor der Veröffentlichung noch einarbeiten beziehungsweise umsetzen wollen. So beschäftigen wir uns im Moment auch mit einer Änderung an der grafischen Darstellung des Sitzungskalenders“, erklärt Lutz Reuter. Aber auch während des laufenden Betriebs sei die Verwaltung jederzeit für Hinweise dankbar, die den Internet-Auftritt weiter zu optimieren.

Den genauen Termin zur Veröffentlichung könne derzeit noch nicht genannt werden. In jedem Fall soll der neue Internet-Auftritt ab Anfang März online sein, so Reuter.

Lesen Sie auch:

Binz auf Rügen: Das teuerste Pflaster an der Ostsee

Binz kämpft gegen illegale Ferienwohnungen

Rügen: Angeblicher Mitarbeiter wirft Binzer Bürgermeister Mobbing vor

Binz: Aus für Sportboothafen in Prora

Von Gerit Herold