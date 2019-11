Feuerwehr rettet Menschen aus den Flammen bei Karls

Zirkow

Feuer in Karls Erlebnisdorf! Menschenleben in Gefahr! So das Einsatzszenario am Donnerstagabend in Zirkow. Um um 18.16 Uhr hatte die Leitstelle Vorpommern-Rügen mehrere Feuerwehren auf der Insel alarmiert. Insgesamt 40 Einsatzkräfte von den freiwilligen Feuerwehren Zirkow, Binz und Lancken-Granitz sowie der Führungsgruppe des Amtes Mönchgut-Granitz und der DRK Sanitätszuges des Landkreises kamen zum Unglücksort geeilt.

Im Lager brannte es mit starker Rauchentwicklung. Drei Personen hatten sich verletzt und zwei Personen wurden im Gebäude vermisst. Nachdem die Brandbekämpfer die Wasserversorgung aufgebaut hatten, gingen mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz in das Haus, um die Menschen zu retten und den Brand zu löschen. Die Verletzten wurden erstversorgt und dem Sanitätszug übergeben.

Was die Brandschützer bei ihrer Alarmierung nicht wussten: Der Einsatz war eine Übung, organisiert hatte sie René Mittelstädt von der Feuerwehr Zirkow.

„Es sollten die Löschwasserversorgung demonstriert und das Verhalten der Mitarbeiter im Brandfall trainiert werden“, informierte Arne Fründt, Amtswehrführer Mönchgut-Granitz.

„Das Fazit war gut, aber die Übung hat auch Fehler aufgezeigt, die bereits analysiert wurden“, so Fründt. So habe die Kommunikation nicht gleich perfekt geklappt. Zudem sei die Löschwasserversorgung nicht optimal gewesen. Auch müsse die Ausrückeordnung für dieses sogenannte Schwerpunktobjekt geändert werden. Für die Anzahl der Verletzten hätten mehr Einsatzkräfte angefordert werden müssen, so die Feuerwehren aus Putbus und Bergen. „14 Atemschutzgeräteträger waren vor Ort, aber es müssten noch mehr sein“, so Fründt.

Demnächst werde eine Objektbegehung stattfinden, weil die Löschwasserversorgung nicht funktioniert hat. Die Mängel seien von Karls dokumentiert und teilweise sofort abgestellt worden. Die Feuerwehrleute haben bei der Übung ermittelt, welche Wege zur Brandbekämpfung und Lebensrettung am effektivsten sind.

Von Gerit Herold