Bergen

Am Sonnabend, 8. August, findet in Bergen das Konzert „Musica Mare“ mit Ulrike Mai und Lutz Gerlach statt. Mit „Musica mare“ beschreibt Lutz Gerlach in eigenen Kompositionen in ganz unterschiedlichen Situationen das Meer von windstill bis stürmisch.

„Sonst immer im Wasserwerk – weichen wir dieses Jahr wegen der Corona-Regeln auf einen anderen Veranstaltungsort aus. Wir freuen uns, die Musik mit den beiden sympathischen Künstlern in der Bergener Marienkirche mit ihrer guten Akustik veranstalten zu dürfen“, teilen die Veranstalter mit. Zuschauer sollen sich an diesem Abend durch die Künstler Lutz Gerlach und Ulrike Mai musikalisch ans Meer entführen lassen. Sie werden die Werke von Bach, Debussy, Bloch und Gerlach hören.

Der Eintritt für Erwachsene beträgt 22 Euro (Kinder: 18 Euro). Die Karten sind im Vorverkauf über die Stadtinformation in Bergen, per Telefon unter 03838 / 315 28 38 sowie per Mail an post@stadtinfo-bergen-auf-Ruegen.de erhältlich.

