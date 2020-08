Bergen

Auf leisen Sohlen erfolgte der Start für das neue Stadtteil- und Begegnungszentrum in der Störtebekerstraße. „Die Eröffnungsfeier muss warten. Sekt trinken mit Mundschutz wollen wir nicht“, meint Maren Hirsch mit einem Augenzwinkern. „Aber das soll nachgeholt werden“, verspricht die Pädagogin, die sich hier gemeinsam mit Heiderose Retter um das Wohl der Anwohner in Bergen Rotensee kümmert.

Nachdem der Internationale Bund zum Jahresbeginn das SBZ übernommen hat und in die Räume in der Störtebekerstraße 34 umgezogen ist, wollten die Mitarbeiter trotz Corona und der noch notwendigen Arbeiten in den Räumen möglichst sofort als Anlaufstelle für die Anwohner da sein. „Es war uns wichtig, gleich zu öffnen und dann lieber nebenbei einzuräumen“, sagt Maren Hirsch. Das sei gerade in der Phase des Lockdown wichtig gewesen. „Viele Ämter haben sich abgeschottet, wir nicht.“ So mancher Anwohner habe in den letzten Wochen vor der Tür gestanden, auf der Suche nach Hilfe im Umgang mit den Behörden. „Wir sehen, dass die Leute froh sind, hier einen Ansprechpartner zu finden“, so Hirsch. Für sie greife hier das Motto des IB: „Menschsein stärken“.

Gemeinsam am Herd statt einsam in der Wohnung

Bernhard Seifert gehört bereits zu den Stammgästen. „Sonst bin ich allein. Hier kann ich auch mal mit anpacken“, meint der 62-Jährige, der dann auch sein handwerkliches Geschick für kleinere Einsätze im SBZ beweist. Nachbarschaftshilfe von beiden Seiten.

„Die Richtung, die wir eingeschlagen haben, ist super“, meint Maren Hirsch überzeugt. „Viele verschiedene Nationen kommen bei uns zusammen und ab September haben wir bereits jeden Tag ein Angebot.“ Dabei waren die Wünsche und Anregungen aus der Nachbarschaft gefragt. Das Angebot von Nada Hesko wurde daher dankbar angenommen. Seit dreieinhalb Jahren lebt die 31-Jährige aus Syrien bereits in Bergen und hat nun ihr Ehrenamtsprojekt im SBZ starten dürfen. Jeden Montag strömen den Passanten jetzt orientalisch anmutende Düfte aus der Küche des SBZ entgegen. Speisen der kurdischen Küche möchte Nada Hesko dann möglichst in Gemeinschaftsarbeit entstehen lassen.

Die Interessenten können sich dann auch schon um 11 Uhr einfinden, um beim gemeinsamen Einkauf ganz genau auf das Rezept schauen zu können und sich später am Herd den Geheimnissen der kurdischen Küche zu lauschen. Wem das Kochen weniger Freude macht, kann sich auch erst später zum Essen dazugesellen. „Wir stellen die Küche zur Verfügung. Wer mitkocht oder mitisst, zahlt einen Obolus“, erklärt Maren Hirsch. Um den Rindfleischauflauf mit Auberginen, Tomaten, Zwiebeln, Paprika und Knoblauch zu verkosten, zu dem Reis mit Rosinen gereicht wurde, gesellten sich auch gleich die ersten zwei Nachbarn. „Da kommt dann auch die 86-Jährige, die nicht mehr selbst kocht, und war ganz gespannt auf das Ergebnis. Genau das ist eben das Schöne. Verschiedene Generationen und Nationalitäten treffen sich. Wir sind für alle da“, so Hirsch.

Weitere Wünsche zur Gestaltung des SBZ willkommen

Im Hinblick auf die derzeit gültigen Abstandsregeln ist man mit dem momentanen Zuspruch bereits gut ausgelastet. „Die Leute kommen durchaus mit bestimmten Sorgen. Aber oftmals ist es einfach auch der Grund, in der Wohnung nicht allein sein zu wollen und bei einem Kaffee zu plaudern“, meint die Pädagogin. Ideen und Wünsche haben die Nachbarn reichlich für ihr SBZ. Auf einer Wand wurden die Nachfragen nach historischen oder Reisevorträgen, nach einem Arabischkurs oder dem Besuch eines Heilpraktikers für Hunde notiert. Wöchentliche Yoga-Stunden haben bereits in den Terminkalender Einzug gehalten und auch an Bastelmöglichkeiten mangelt es nicht.

„Wenn man nur mal eine Kopie braucht oder einfach einen Ansprechpartner sucht, sind wir ebenfalls da“, sagt Maren Hirsch. Gerne nimmt das Team auch noch weitere Vorschläge an. „Nachbarschaftsarbeit ist bedarfsorientiert. Es gibt keine festen Pläne.“

Auch Bastelangebote für Groß und Klein werden im SBZ regelmäßig angeboten. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Von Wenke Büssow-Krämer