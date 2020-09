Stralsund

Im Landstrich zwischen Ahlbeck und Zingst gibt es eine Reihe bemerkenswerte oder ungewöhnliche Gebäude. Unsere Reporter haben sechs der beeindruckendsten Immobilien der Region besucht und geschaut, wie sie genutzt werden.

Trassenheide auf Usedom : Dieses Haus steht Kopf

Hier steht die Welt Kopf. Hier kann man problemlos wie eine Fliege an der Zimmerdecke kleben. Im Trassenheider Gewerbegebiet steht seit 2008 ein komplett verkehrt herum gebautes und eingerichtetes Einfamilienhaus, das voller Überraschungen steckt.

Anzeige

Im Trassenheider Gewerbegebiet steht ein Haus auf dem Kopf. Quelle: Henrik Nitzsche

Weitere OZ+ Artikel

Der polnische Unternehmer Klaudiusz Golos hatte die Idee zu dem eigentümlichen Gebäude, das den Gästen auf ihrem Rundgang eine ganz neue Perspektive auf die Alltagswelt ermöglicht. Außer der Treppe sind sämtliche Einrichtungsgegenstände, einschließlich der Bilder und des Sanitärbereichs seitenverkehrt angebracht. Für Besucher die passende Gelegenheit, lustige Fotos zu machen. Etwa, wenn man sich unters WC stellt und so den Begriff „Toilettentieftaucher“ real werden lässt.

Und man glaubt es kaum, dass beim Betreten des Hauses das Gleichgewichtsorgan anspringt, denn das Haus steht auf leicht geneigter Ebene. Vom Personal gibt es dann auch mal den lockeren Spruch: „Das ist die Seekrankheit, schließlich sind wir hier ja am Meer.“

Bevor es in die verkehrte Welt geht, können die Besucher noch zahlreiche Miniatur-Leuchttürme der Ostseeküste bewundern. Öffnungszeiten: bis Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr, November bis März 10 bis 16 Uhr.

Ein ähnliches Haus lässt sich übrigens in Putbus auf der Insel Rügen besuchen.

Greifswald : Wohnen in der Stadtmauer

In der Greifswalder Stadtmauer befinden sich gefragte Wohnungen. Allerdings nicht in Mauern aus dem Mittelalter, sondern einer vom Ende des 20 Jahrhunderts. Im Ergebnis eines Wettbewerbs, den der Kölner Gottfried Böhm gewann, wurden 1994/95 Reihenhäuser mit gleichmäßig verklinkerten Fassaden errichtet, die das Motiv der Stadtmauer aufgreifen.

Wohnen in der Mauer Quelle: Eckhard Oberdörfer

Denn Ende des 17. Jahrhunderts waren hier kleine Häuser mit der Stadtbefestigung als Rückseite entstanden. Keine Wohnungen für Reiche, sondern für einfache Leute. In der DDR wurden sie nicht saniert und modernisiert, sondern Häuschen und Mauer wurden 1976 vollständig abgerissen. Nach der Wende entschlossen sich die Stadtväter, die Lücke wieder zu schließen.

In dem Neubau, der so hoch wie die mittelalterliche Stadtmauer ist, gibt es 19 Wohnungen mit eigenen Zugängen und einen Bäckerladen. Das Projekt erhielt 1998 im Wettbewerb um den Landesbaupreis eine Belobigung. Der Neubau sei integrativer Bestandteil der noch stehenden Stadtmauer, hieß es.

Stralsund : Klein, kleiner, Kleinschmiedstraße 22

Nur vier Meter misst die Kleinschmiedstraße 22 in der Stralsunder Altstadt. Damit dürfte das Haus zu den schmalsten Gebäuden Vorpommerns zählen. Vielen Stralsundern dürfte die Nummer 22 bekannt sein, denn in den vergangenen Jahren kehrten dort die Hansestädter in der „Essbar“ ein. Doch das ist die jüngere Geschichte. Der Anfang des Gebäudes liegt viel weiter zurück.

Die Kleinschmiedstraße 22 gehört zu den schmalsten Häusern Vorpommerns. Quelle: Miriam Weber

Auf dem sogenannten Staude-Plan aus dem Jahr 1647 ist auf dem Grundstück der Kleinschmiedstraße 22 ein sehr schmales, kleines Giebelhaus zu sehen. Ende des 17. Jahrhunderts steht an dieser Stelle nur noch eine eingeschossige „Bude“, die dem Büchsenmacher Martin Wilch gehörte, wie Stadthistoriker Andreas Neumerkel erklärt. Über die Jahrhunderte erlebte das Haus viele Eigentümer und wechselvolle Nutzungen.

Wann aus der eingeschossigen Bude ein dreigeschossiges, schmales Traufhaus wurde, ist nicht genau nachzuvollziehen. Wahrscheinlich ist, dass das Haus Mitte des 19. Jahrhunderts zwei weitere Geschosse erhielt. Der Palmettenfries über dem Erdgeschoss und der Akanthusfries über dem ersten Obergeschoss stammen jedenfalls aus dieser Zeit, sagt Neumerkel.

In dem schmalen Haus begann übrigens der Aufstieg der kleinen Glaserfirma namens Mackenthun zur größten und weit über die Stadtgrenze hinaus bekannten Möbelfabrik „ E. Mackenthun Sohn“. 1858 zog „ E. Mackenthun Sohn“ in die Badenstraße 15, noch heute befindet sich dort über der Tür der Firmenname. Knopfmachermeister, Buchbinder, Schuhmacher, Zigarrenhändler, Elektriker, Friseur: Viele Berufsstände fanden in der Nummer 22 ihr Domizil.

Hyparschale in Glowe drohte einst der Abriss

Auf der Insel Rügen liegt zwischen Ostsee und dem Großen Jasmunder Bodden die kleine Gemeinde Glowe. Hier steht eines der ungewöhnlichen Bauwerke, die vom Bauingenieur und Bauunternehmer Ulrich Müther errichtet wurden. Die angekippte Hyparschale, deren Fensterfront sich zur See hin öffnet, beherbergt das Strandrestaurant „Ostseeperle“, das im Sommer als Treffpunkt von Touristen und Einheimischen stark frequentiert ist.

Das Hotel „Ostseeperle" in Glowe auf Rügen wurde vom Bauingenieur und Bauunternehmer Ulrich Müther errichtet. Quelle: Christa Driest

Müther, der 1934 in Binz geboren wurde und dort im Jahr 2007 verstarb, entwarf und baute vor allem an der Ostseeküste eine Reihe von außergewöhnlichen Gebäuden – so den Teepott in Warnemünde. Mit seinen Schalen-Bauwerken wurde er zu einem bedeutenden Repräsentanten der architektonischen Moderne, die spektakulären Entwürfe sind geradezu Kult.

Nach der Wende stand das Gebäude in Glowe über zehn Jahre lang leer, wurde zur Bauruine und sollte abgerissen werden. Im letzten Moment fand sich dann ein Investor, der das Bauwerk für die Nachwelt rettete, indem er 2008 die „Ostseeperle“ als Hotel und Restaurant neu eröffnete.

Das „Scheunentrio“ in Prerow gewann den Landesbaupreis

Architektur ist das Steckenpferd von Michael Mayer. Der Inhaber eines Metallbaubetriebs hat schon so viele gesichts- und charakterlose Häuser gesehen – da wollte er als Bauherr einmal zeigen, wie Wohnhäuser auch aussehen können. Sein Scheunentrio in der Grünen Straße in Prerow erhielt seinerzeit prompt den Landes-Baupreis in der Kategorie „Bauvorhaben unter einer Million Euro“. Das war im Jahr 2014.

Als der gebürtige Prerower das Angebot erhielt, den Teil eines großen Grundstücks zu erwerben, ließ er sein Bauchgefühl entscheiden. Drei Wohnhäuser, die durch eine rohrbedeckte Fassade bestechen, sollten es am Ende werden.

Das Scheunentrio hat im Jahr 2014 den Landesbaupreis erhalten. Quelle: Timo Richter

Angelehnt an das Erscheinungsbild alter Scheunen mit ihren schwarz gestrichenen beziehungsweise geteerten Toren und Holzgiebeln entstanden drei markante Gebäude. Dass die Häuser polarisieren, nicht auf ungeteilte Zustimmung stoßen, war dem Bauherren klar. Doch der wollte damals weg vom Einerlei, wollte die Grenzen des Bebauungsplanes ausloten. Waren die Gebäude ursprünglich als Ferienwohnungen geplant, schob dem die Kommune einen Riegel davor. Also wurden die Häuser verkauft.

Ein Museum im Grimmener Stadttor

Obwohl Grimmens westliches Stadttor, das Mühlentor, nie Wohnraum oder Ähnliches enthielt, birgt es heute viele wertvolle Schätze: Das „Museum im Mühlentor“ ist mit einem Teil seiner Exponate dort untergebracht.

Ein Teil der Grimmener Stadtmauer, die einst 2200 Schritte maß, umspannte die Altstadt und verband die drei Stadttore – das Stralsunder, das Greifswalder und das Mühlentor. Letzteres heißt so, weil einst eine Wassermühle dort plätscherte.

Das Grimmener Mühlentor mit dem Museum. Quelle: Almut Jaekel

Das frühgotische, viergeschossige Mühlentor entstand um 1325/30 im Zuge der Stadtbefestigung auf einem Feldsteinsockel und sicherte die Straße nach Tribsees. Deshalb wird es auch Tribseeser Tor genannt.

Von 1985 bis 1987 fanden umfangreiche Restaurierungsmaßnahmen am Tor statt. Am 26. Juni 1985 wurde am Tor der Grundstein für den heutigen Museumskomplex gelegt, in den das Stadttor integriert wurde. Dafür wurden das Tor ausgebaut und ein Anbau in der Form eines Torschließerhäuschens angefügt. 1987 eröffnete das Museum unter Leitung von Dr. Sabine Fukarek, die noch heute dort „Hausherrin“ ist.

Von OZ