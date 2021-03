Rügen

Ab Montag sollen auf Rügen eigentlich die Schulen mit den Schnell- und Selbsttests für Schüler und Lehrkräfte starten. Doch noch herrscht an einigen Bildungsstätten große Verunsicherung. Grund: Bisher blieb zumindest an Schulen in Gingst, Sellin und Göhren die Lieferung der Tests aus. Die erste Charge sollte laut Bildungsministerium bis zum 18. März direkt an die Schulen geliefert werden, die zweite dann in der nächsten Woche an eine Bildungsstätte auf Rügen, von der sich alle anderen die Selbsttestkits abholen können. Weiter Informationen würden dann folgen.

„Bei uns ist immer noch nichts angekommen“, erklärt Eckhard Mostek am Freitag. Er leitet die Regionale Schule und Grundschule in Gingst. Ihm war aber schon vorher klar, dass dort am Montag auf keinen Fall die Testerei losgeht. „Das passiert so lange nicht, bis wir wissen, unter welchen Bedingungen wir es machen. Ob es zum Beispiel die Lehrer machen oder ob andere Lösungen gefunden werden.“

Schon mit Testnachweis in die Schule kommen

Getestet werden soll an allen Schulen und in allen Klassenstufen, die mindestens an einem Tag in der Woche in der Schule sind. Zunächst sollen die freiwilligen und kostenlosen Tests einmal wöchentlich in der Schule angeboten und durchgeführt werden. Dies soll im Klassen- beziehungsweise Kursverband zu Beginn des Schultages im Klassenraum unter Aufsicht des Lehrers geschehen. Zuvor sollen die Lehrkräfte den Schülern erklären, wie sie einen Selbsttest machen. Die Anwendung Tests erfolgt mittels Nasenabstrich aus dem vorderen Bereich der Nase. Das Ergebnis ist innerhalb von 15 Minuten verfügbar.

Eckhard Mostek ist beim Thema Selbsttest an Schulen gespalten: „Die Logik ist mir unklar. Ich lasse erst einmal alle Schüler kommen und sortiere dann wieder aus. Zudem ist der Test 24 Stunden gültig, die Schüler gehen aber fünf Tage die Woche zur Schule.“ Besser wäre, die Schüler würden bereits mit einem Testnachweis zur Schule kommen. Die Informationsschreiben für die Eltern würden erst rausgeschickt, wenn die Tests in der Schule auch eingetroffen sind, also erst in der nächsten Woche. Die Vorlaufzeit sei zu gering, man brauche zwei bis drei Tage für die logistische Vorbereitung, so Mostek.

Einverständniserklärung der Eltern nötig

Ob es schon am Montag mit den Tests losgehen kann, wusste man auch in der Grundschule in Sellin noch nicht. Am Donnerstag wurde den Kindern, die seit Februar wieder im Präsenzunterricht sind, der Elternbrief des Bildungsministeriums mitgegeben. Denn: Eltern müssen schriftlich zustimmen, dass ihr Kind an der freiwilligen Testung in der Schule überhaupt teilnehmen darf. Dafür muss eine Einverständniserklärung unterschrieben werden und diese zum ersten Tag in der Schule vorliegen, an dem die Selbsttests eingesetzt werden.

Eltern hätten bereits im Sekretariat nachgefragt, was passiert, wenn ein Kind sich nicht testen lässt. „Gar nichts, er ist ja freiwillig. Es wird dann niemand nach Hause geschickt“, heißt es aus der Schule. Problematisch sieht man die Praxis vor dem Hintergrund des Corona-Hygeniekonzeptes, wenn 20 Kinder in einem Klassenraum die Masken zum Test absetzen. Hinzu kommt die Viertelstunde Wartezeit – für Sieben- bis Zehnjährige ein lange Zeit.

Probelauf mit einer Gruppe am Gymnasium

Christoph Racky, Leiter des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Bergen, ist dagegen gelassen. Wenn die Tests da sind, soll am Montag – als Probelauf – zuerst eine Gruppe in der Schule getestet werden. „Wir würden dann am Dienstag richtig in die Testung gehen“, so Racky. Er habe sich mit Kollegen in Greifswald und Güstrow ausgetauscht, wo die Testungen bereits angelaufen sind. Diese hätten berichtet, dass diese unproblematisch abgelaufen seien. Seine Kollegen könnten auch einen Test mit nach Hause nehmen, um ihn in Ruhe auszuprobieren. „Der ist ja kein Hexenwerk“, so Racky.

Am Gymnasium habe man den Vorteil, dass die Schüler altersmäßig in der Lage seien, einen Selbsttest durchzuführen. Mit Grundschülern zum Beispiel sei es durchaus schwieriger. „Wir haben aber ohnehin keinen Druck, weil die Schüler schon seit dem 8. März in der Schule sind. Wenn jemand infiziert ist, dann hat er es schon in die Schule getragen“, so Racky. Massive positive Testergebnisse erwartet der Schulleiter nicht. Die Corona-Ausbrüche im Sassnitzer Fischwerk hätten allerdings zu denken gegeben. Er hofft, dass die Tests flächendeckend angenommen werden und nach den Osterferien zwei Mal pro Woche getestet werden kann.

Verantwortung für Lehrer heftig

Ihr Einverständnis dazu wird Yvonn Dohrmann höchstwahrscheinlich geben. Trotzdem hat die Mutter viele Bedenken. Gerade bei jüngeren Kindern könnte es gefährlich sein, wenn sie den Abstrichtupfer in die Nase einführen. „Die Verantwortung für die Lehrer finde ich heftig“, meint sie. Auch wisse sie nicht, wie der Datenschutz überhaupt einzuhalten sei. „Wenn ein Kind positiv ist, steht es dann am Pranger?“, sorgt sich die Binzerin. Besser fände sie es, wenn die Selbsttests zu Hause mit den Eltern durchgeführt werden könnten. Und häufiger. „Wenn der Test am Montag negativ und das Kind im Wechselunterricht dann einen Tag nicht in der Schule ist, kann sich bis Mittwoch viel ändern“, so Dohrmann.

Viel Unterrichtszeit geht verloren

Wie viele Eltern sieht sie auch das Problem, dass durch die Tests viel Unterrichtszeit verloren geht, die jetzt dringend benötigt werde, um den versäumten Stoff nachzuholen. Zudem hätten einige Eltern angekündigt, dass sie einen Test nur sinnvoll fänden, wenn die Kinder und Jugendlichen bei einem negativen Ergebnis dann auch ihre Maske während des Unterrichts abnehmen dürften.

Von Gerit Herold