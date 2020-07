SEK-Einsatz in Velgast: Junger Mann wurde festgenommen

Ein Mann aus Velgast (Vorpommern-Rügen), der offenbar gesundheitliche Probleme hatte, hat am Donnerstagmorgen für einen großen Polizei-Einsatz gesorgt. Nach ersten Informationen hatte er per Anruf in der Leitstelle mit einer Straftat gedroht. Polizei und SEK konnten den Velgaster schließlich festnehmen. Niemand wurde verletzt.