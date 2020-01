Greifswald

Der schwerste Patient, den die Rettungskräfte Anica Benner und Holger Tews mit ihrem Rettungswagen zum Uni-Klinikum transportierten, wog 165 Kilogramm. „Zum Glück gab es in der Pflegeeinrichtung einen Patientenkran, um den Patienten auf die Transporttrage umzubetten“, berichtet Rettungssanitäter Holger Tews.

Mit einer speziellen Schwergewichtstrage, ausgelegt auf ein Körpergewicht von bis zu 315 Kilogramm, wurde der Patient dann zum Fahrzeug gebracht, um mit hydraulischer Unterstützung in den Wagen geschoben zu werden. Zwei- bis dreimal wöchentlich, so schätzt das Rettungsteam, werde es zu Patienten gerufen, die deutlich mehr als 100 Kilogramm wiegen.

„Amerikanische Verhältnisse“

Mit einem Schwergewichtstragetuch über enge Treppenhäuser aus dem sechsten Stock zum Rettungswagen, Drehleitereinsätze für adipöse Patienten, die nicht mehr durch die Tür passen – das waren bislang Berichte, die man aus den USA kannte. „Wir haben auch in Vorpommern inzwischen amerikanische Verhältnisse“ sagt Professor Henry Völzke, Leiter der SHiP-Studie an der Universität Greifswald.

Aus den Vergleichsdaten der Studien von 1997 bis 2001 (SHiP 0) und 2008 bis 2011 (SHiP Trend) werde deutlich, dass der Anteil der fettleibigen Menschen mit einem Body-Mass-Index von 30 und mehr gestiegen ist – von 24,7 auf 32 Prozent. „Dieser Trend hält an“, so Völzke. Der Durchschnitts-BMI der Vorpommern stieg innerhalb von zehn Jahren von 26,7 auf 27,5.

Vier Rettungswagen für Schwergewichtige

„Wir transportieren immer mehr Patienten mit deutlichem Übergewicht“, bestätigt auch der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Lutz Fischer. Aufgrund der Fallhäufigkeiten dieser Transporte erschöpften sich in den vergangenen Jahren die Möglichkeiten der Kreises wie auch die Ressourcen anderer Kreise, die Nachbarschaftshilfe leisteten, so Fischer. Der Landkreis steuerte um und erarbeitete ein „Einsatzkonzept bei schwergewichtigen Patienten“.

Vier Rettungswagen wurden seitdem mit Spezialtragen ausgestattet, um XXL-Patienten mit einem Gewicht von bis zu 315 Kilogramm im Rahmen der Notfallrettung und des Krankentransportes zu befördern. Die Besatzung der Wagen wurde gesondert geschult. Zwei Wagen bekamen im vergangenen Jahr Tragen für besonders voluminöse Patienten – sie haben eine Liegefläche von 1,20 Meter Breite. Mit Kosten von rund 45 000 Euro, die von den Krankenkassen refinanziert werden, sind sie um ein Vielfaches teurer als Tragen für Normalgewichtige.

„In diesem Jahr wollen wir für den Rettungsdienst einen Schwerlast-Lkw anschaffen“, so der Notfallmediziner Fischer. Das Problem: Neben den breiten Tragen haben die Rettungskräfte in einem normalen Rettungs- oder Krankentransportwagen keinen Platz zum Arbeiten. „Die Ausschreibung für die Anschaffung eines Schwerlast-Rettungswagen auf Lkw-Basis wird gerade vorbereitet.“ Investiert werde, um diesen Patienten auch beim Transport die Menschenwürde zu erhalten und gute Versorgungsbedingungen zu garantieren, betont der Arzt. „Wir wollen adipöse Patienten genauso gut behandeln wie normalgewichtige.“

Patienten in sozialer Isolation

Oftmals erfahren die Rettungskräfte erst am Einsatzort, dass der Hilfesuchende schwergewichtig ist. „Diese Patienten leben häufig in sozialer Isolation“, so Fischer. Die Wohnung wird zum Lebensraum, Arztbesuche sind nicht mehr möglich. Ein Teufelskreis beginnt, bis dann der internistische oder chirurgische Notfall eintritt, so der Notfallmediziner. Doch nicht nur der Transport zur Klinik, sondern auch die medizinische Notfallversorgung stellt die auf Adipöse geschulten Rettungskräfte vor besondere Herausforderungen.

So kann es sein, dass eine spezielle Bohrmaschine, die auf jedem Rettungswagen vorhanden ist, zum Einsatz kommt, wenn sich ein intravenöser Zugang für Schmerzmittel oder andere Medikamente nicht legen lässt. „Bei diesem alternativen, intraossären Zugang wird eine Stahlkanüle in einen langen Röhrenknochen an definierten Stellen – zum Beispiel am Unterschenkel des Patienten – gebohrt, um lebensrettende Substanzen in die gut durchblutete Knochenmarkhöhle zu verabreichen“, so Fischer.

Feuerwehr wurde 21 Mal als Tragehilfe angefordert

Die Greifswalder Feuerwehr wurde im vergangenen Jahr 21 Mal als Tragehilfe vom Rettungsdienst angefordert, um technische und personelle Unterstützung zu geben, wie deren Leiter Mathias Herenz sagte. Grund sei die Kombination der Begleitumstände: neben dem Gewicht der Person sind es enge Räume und Treppenaufgänge, gerade in älteren Häusern.

Dazu komme die medizinische Indikation, die einen zügigen Transport in das Klinikum erfordere. In den meisten Fällen helfen die Feuerwehrmänner, indem sie zusammen mit den Sanitätern den Patienten mit einem Tragetuch zum Rettungswagen zu tragen. „Sollte eine technische Hilfeleistung zur Rettung notwendig sein, wird dies statistisch gesehen am häufigsten über den Korb der Drehleiter und eine Schleifkorbtrage oder Rettungstrage mit einer speziellen Halterung durchgeführt“, so Herenz. Mindestens dreimal kam die Drehleiter 2019 zum Einsatz.

Die Anzahl der Feuerwehreinsätze für Tragehilfen ist laut Herenz stabil bis leicht rückläufig – möglicherweise deshalb, weil die Rettungswagen inzwischen mit hydraulischen Tragen aufgerüstet wurden und die Häuser zunehmend über einen Fahrstuhl verfügen.

Ernährung zu dokumentieren, hilft schon

Der Epidemiologe Henry Völzke geht davon aus, dass sich der Trend zur Fettleibigkeit weiter verschärft – trotz unzähliger Abnehm-Apps, Diät-Tipps in Zeitschriften oder in den sozialen Medien. „Fettleibigkeit ist ein gesellschaftliches Problem, auf das die Politik lange nicht reagiert hat“, so der Mediziner. Erst im Herbst entschied die Bundesregierung, auch in Deutschland einen Nutri-Score einzuführen. Diese Lebensmittelampel soll dem Verbraucher anzeigen, wie gesund das Produkt ist.

Die beste Methode, überflüssige Pfunde loszuwerden, ist eine langfristige Umstellung des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens. „Oftmals nehmen Menschen schon dann ab, wenn sie ihre Bewegung und Ernährung dokumentieren, weil sie einfach mehr auf sich achten“, so Völzke.

