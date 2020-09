Greifswald

Zunächst müssen die Kinder dreimal kräftig am Tampen ziehen, um den faulen Paul aus dem Schlaf zu wecken. Doch die gesammelte Kraft einer ersten Klasse reicht nicht aus, um das Schiff zum Schaukeln und die Schiffsglocke zum Glasen zu bringen. Dafür schaut Pirat Silvio um die Ecke, mit mürrischem Blick, Augenklappe im Gesicht und Süd-Wester auf dem Kopf. „Was ist denn hier los“, poltert er übers Deck. Die Schüler juchzen, lassen das Seil fallen und entern hüpfend die „Greif“. Bootsmann Silvio Weiß, der sich in dem Piraten-Kostüm verbirgt hat, muss erstmal die Vorfreude der Kids dämpfen und gibt ihnen sofort den ersten Grundsatz für einen Schiffsbesuch mit. „Merkt euch: Eine Hand für´s Schiff und eine für euch selbst.“

So beginnt der Ausflug der Klasse 1c der Greif-Grundschule auf der Schonerbrigg. Pirat Silvio und Bootsmann Bob (Bootsmann Robert Greiner-Pol) teilen die Schüler in zwei Gruppen ein und schon beginnt der Rundgang über das Schiff.

Mehr Kinder und Jugendliche sollen auf´s Schiff

Nicht zum ersten Mal führt die Crew in diesem Sommer Schulklassen über das Segelschulschiff. Seitdem die „Greif“ fahruntüchtig in Wieck an die Leine gezwungen ist, versucht die Mannschaft, stärker Kinder und Jugendliche auf das Schiff zu locken und für das Segeln zu begeistern.„Unser Ziel ist es, dass jedes Greifswalder Kind mindestens einmal auf der „Greif“ segeln war“, sagt Friedrich Fichte, Leiter des Seesportzentrums. „Wir leben hier an der Küste. Kein Ort in der Stadt ist besser dafür geeignet, die Begeisterung für das Maritime zu wecken als die Greif.“

Die Sanierung der Schonerbrigg als fahrendes Denkmal würde dem Sanierungsgutachten zufolge bekanntlich 3,5 Millionen Euro kosten. Derzeit erarbeitet das Seesportzentrum für die Bürgerschaft ein Nutzungskonzept. Von der Überzeugungskraft dieses Konzeptes wird abhängen, ob die Stadt weiterhin jährlich Zuschüsse im sechsstelligen Betrag für den Eigenbetrieb bereitstellt. Zuviel will Fichte noch nicht verraten, aber die Kinder- und Jugendarbeit soll einen Schwerpunkt in der künftigen Arbeit bilden. Die Idee: „Wenn Kinder bereits in jungen Jahren für die Seefahrt Feuer fangen, werden sie ein Leben lang dem Wasser verbunden sein.“

Nach CDU : Auch Grüne stehen zur „Greif“

Ende September soll das Konzept für die „Greif“ zunächst im Betriebsausschuss, am 14. Oktober in einer gemeinsamen Sitzung von Finanzausschuss, Wirtschaftssausschuss und Bildungsausschuss vorgestellt werden. Nachdem sich die CDU bereits zur „Greif“ bekannt hat, kommen nun aus der größten Fraktion, den Grünen, zustimmende Signale. „Wir unterstützen das Sanierungskonzept und gehen davon aus, dass das Seesportzentrum ein überzeugendes Nutzungskonzept vorlegen wird“, so Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger. Die Greif werde ein Zuschussgeschäft bleiben, dennoch sei der weitere Betrieb über den Eigenbetrieb sinnvoll, argumentiert er. „Als deutschlandweit letztes ziviles Berufssegelschulschiff hat die Greif ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt.“

Die SPD steht zwar grundsätzlich zur Sanierung, sie will aber vor einer finalen Entscheidung zunächst abwarten, wie überzeugend das Nutzungskonzept ist, so Fraktionschef Andreas Kerath. Am 19. Oktober trifft die Bürgerschaft die wichtige Richtungsentscheidung.

Sieben Schulklassen seit Schuljahresbeginn

Bis auf Weiteres hält sich das Schiff mit Open-Ship-Führungen im Gespräch, die in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Rahsegler Greif e.V. seit Anfang Juli immer an den Wochenenden angeboten werden. „Pro Tag sind etwa rund 20 Interessierte vor Ort, je nach Wetterlage. In Summe also mehr als 400 Besucher seit Anfang Juli“, so Friedrich Fichte. Auch bei den Gästen sei die Spendenbereitschaft groß. Mehr als 3000 Euro kamen so bereits für den Erhalt der Greif zusammen. Das Geld fließt auf das Spendenkonto.

Mit den Führungen für Schulklassen hat die Crew offenbar einen Nerv getroffen. „Seit dem neuen Schuljahr hatten wir bisher sieben Greifswalder Schulklassen an Bord und freuen uns über viele weitere“, so Fichte. Für die Klasse 1c ist der Rundgang über das Schiff ein großes Abenteuer. Die Kids erfahren, warum man eine Schiffsglocke nicht läutet, sondern glast. Bob führt seine Gruppe zum Ankerspill, mit dem der schwere Anker eingeholt wird. Freude kommt auf, als sich die sechsjährige Narges auf die Mitte des Rades setzen darf und die Kinder den Mechanismus in Bewegung setzen.

„Wären auch lieber bei Pippi Langstrumpf in Schweden “

Weiter geht es zum Zwischendeck, wo der faule Paul noch immer in seiner Hängematte schläft. „Nicht Aufwecken“, mahnt Bob die Kids. Flüsternd ziehen die Kinder an der Puppe vorbei zum Vorschiff, wo ihnen der Bootsmann erklärt, wie kaputt die „Greif“ ist und warum sie derzeit nicht fährt. „Oh, das sieht ja ganz schön rostig aus“, platzt es aus einem Schüler heraus. „Ja“, sagt Bob, „wir wären jetzt auch lieber bei Pippi Langstrumpf in Schweden. Aber jetzt muss das Schiff erstmal zur Reparatur.“

Der Rundgang endet an einer Kiste Seile. Bob zeigt den Schülern, wie man einen Webleinenstek bindet. „Das ist eigentlich der Mädchen- für-alles-Knoten“ erzählt er. Artem, Amy, Emily und Zoey sind begeistert, auch wenn sich beim Knotenbinden eher die Finger verknoten als das Seil. „Das ist richtig toll hier“, freut sich Piet. Klassenlehrerin Beathe Topka ist überrascht, wie schnell die Crew den Nerv der Kinder getroffen hat. „Ich dachte, wir bekommen hier eine trockene Führung über das Schiff. Aber es wird ja alles in eine tolle Geschichte eingebunden.“ Mit einem lauten Ahoi verabschiedet sich die Klasse vom Schiff. Führungen unter: Seesportzentrum Greif, Telefon 03834-841424

Von Martina Rathke