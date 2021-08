Rostock/Stralsund/Wismar

Über die Monate des Lockdowns haben sich die Menschen daran gewöhnt, viele benötigte Waren über das Internet zu beziehen. Die Erwartung, dass die lang vermissten Einkaufserlebnisse nun alle nachgeholt werden, erfüllt sich jedoch nicht in voller Gänze. „Den Umsatz der Pandemie holt man nicht mehr ein“, stellt Kai-Uwe Gude klar. Der Geschäftsmann betreibt in der Hansestadt Stralsund drei Modegeschäfte.

Trotz voller Innenstädte glaubt er nicht an die Umsatzzahlen von 2019. „Man kann sagen, dass die Urlauber nicht so freiwillig ihr Geld ausgeben wie sonst. Die Stadt ist voll, die Umsätze sind aber nicht dementsprechend“, schildert er seinen Eindruck. Dennoch ist er der Meinung, dass nicht etwa eine Gewöhnung an das Onlineshopping die Ursache dafür ist. „Es gibt einfach viele Leute, die im letzten Jahr viele Einbußen machen mussten. Es fehlen die Ersparnisse“, meint Gude, der neben zwei Geschäften in der Innenstadt seit 1998 im Stralsunder Strelapark ansässig ist. Erst zum Jahresende lasse sich eine Tendenz erkennen, meint der Einzelhändler.

Guter Service als Verkaufsvorteil

Die Hände in den Schoß legen kommt für ihn jedoch nicht in Frage. „Ich sehe immer alles auch als Chance. Man muss als Kaufmann weit vorausschauen und wir müssen uns als Dienstleister verstehen“, sagt Kai-Uwe Gude. Dafür setzt er auf Kundenbindung durch gute Beratung. „Dazu gehört auch, dass ich hier vier Mitarbeiter auf 100 Quadratmetern habe, statt drei auf 800 Quadratmetern“, nennt er ein Beispiel. Denn an den Service würden sich zufriedene Kunden immer wieder erinnern. „Es gibt Kunden, die haben ihren Anzug für die Jugendweihe damals mit ihren Eltern hier gekauft. Daran erinnern sie sich und kommen nun, um den Anzug für ihre Hochzeit suchen. Aber kaum jemand erinnert sich daran, bei welchem Onlineanbieter er letztens seine Sportschuhe geordert hat“, erklärt Gude.

Lesen Sie auch:

„Als gute Einzelhändler haben wir es in der Hand. Hier können Kunden Waren anfassen und anprobieren. Wir können ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dafür zu werben, liegt an uns. Es ist wichtig, dem Kunden zu zeigen, dass wir die Besten vor Ort sind.“ Auch die Öffnungszeiten passt er den Bedürfnissen der Kunden an und öffnet in der Hochsaison auch eine Stunde länger.

„Das Internet ist kein Instrument, das den Einzelhandel kaputt macht, wenn der Einzelhandel stark genug ist und sich positioniert und sagt, er will auch Dienstleister sein.“ Schließlich hätte sich der Onlinehandel nicht erst in den letzten anderthalb Jahren entwickelt. „Und trotz der Digitalisierung habe ich meine Umsätze in den letzten zehn Jahren steigern können“, sagt der Stralsunder Unternehmer.

Kundenbindung auch in Zeiten des Lockdowns

Ricarda Hilpert betreibt ihr Kindermodegeschäft Kidsonly seit elf Jahren. Ihre Stammkundschaft hielt sie während des Lockdowns mit Lieferungen bei Laune. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Ähnliches berichtet Ricarda Hilpert, die seit elf Jahren ihr Kindermodegeschäft in der Innenstadt betreibt. Als die Geschäfte geschlossen bleiben mussten, hat sie ihren Kunden einen Lieferservice eingeräumt. „Dabei bin ich jetzt auch geblieben, da ich die Kunden nicht verärgern wollte. Dafür schließe ich montags das Geschäft und bin dann unterwegs“, so die Inhaberin des Kidsonly in der Rostocker Innenstadt. Auch wenn die Kunden wieder vor Ort einkaufen können, schätzt sie einen Rückgang von etwa 25 Prozent des Umsatzes vor Corona ein. „Eine Tendenz wird sich aber erst zum Ende des Jahres zeigen.“ Den Rückgang rechnet sie jedoch nicht dem Onlinehandel an. „Ich denke, dass die Leute jetzt ihr Geld lieber für Urlaub ausgeben, was lange nicht möglich war“, vermutet sie.

Anne Gebhardt schätzt, dass sich ihre Onlinekäufe und das Shopping in der Stadt weiterhin die Waage halten werden bei ihr. „Das ist stimmungsabhängig. Aber es ist schön wieder in die Geschäfte zu können“, sagt die junge Frau aus Eberswalde. Stößt man online auf Angebote, schlage man gerne mal zu. „Aber Parfüm muss man zum Beispiel selbst riechen können. Und der Bummel durch die Stadt ist einfach schön.“

Annika Mundt versucht ihre Einkäufe lieber persönlich im Geschäft zu erledigen. „Kleidung kaufe ich eher vor Ort, Einrichtungsgegenstände auch mal online“, so die Rostockerin. Entscheidend ist oft, wie beratungsintensiv der Wareneinkauf ist.

Einheimische und Touristen bevölkern die Innenstädte. Trotzdem kann der Einzelhandel offenbar nicht wieder an die Umsatzzahlen anknüpfen, die er aus den Zeiten vor Corona gewöhnt ist. Das muss aber nicht am Onlineshopping liegen, meinen die Händler. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Auswahl und Qualität müssen überzeugen

Die Leidenschaft für Schuhe bringt Ute Voß-Marzok ihren Kunden rüber. Auch für sie ist klar, dass der Einzelhandel dem Kunden einen Service anbieten kann, der dem Onlineanbieter nicht möglich ist. „Beim Schuhkauf gibt es so viel zu beachten, das geht im Internet nicht. Die Größen der Anbieter fallen oft auch so unterschiedlich aus, dass man anprobieren muss“, sagt die Geschäftsführerin, die jeweils ein Schuhgeschäft in Wismar und Grevesmühlen und zwei Geschäfte in Boltenhagen betreibt. „Viele Kunden sind dankbar, dass wir wieder da sind.“

Zwar gibt es durchaus die Käuferschicht, die in den Onlinehandel gegangen ist, viele wissen aber nach negativen Erfahrungen auch den Service wieder zu schätzen und seien dabei durchaus anspruchsvoller geworden. „Die Kunden möchten eben nicht das, was sie auch im Internet bekommen. Sie wollen etwas anderes sehen.“ Um attraktiv zu bleiben, bemüht man sich im Schuhfachhandel Voß daher um ein möglichst breitgefächertes Sortiment, das viele Bedürfnisse abdeckt. „Der Kunde muss merken, dass man es gerne macht und mit Herzblut“, sagt Ute Voß-Marzok.

Von Wenke Büssow-Krämer