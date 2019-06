Bisdorf

Die Barkasfreunde aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich zu Pfingsten in Ludwigslust zu ihrem ersten Treffen versammelt. Die Idee wurde schon früher geboren. Es gibt in vielen Bundesländern Barkastreffen. Aber in Mecklenburg-Vorpommern gab es bisher kein typenreines Treffen für Barkas. Doch die Schar der Fans ist groß. Schließlich war der Barkas B 1000 der beliebte Kleintransporter in der DDR. Der Zweitakter wurde von 1961 bis 1990 gebaut.

So wurde aus der Idee Realität. Die Barkasfreunde rund um Sievertshagen und die befreundeten IFA-Oldtimerfreunde aus Schwerin (IFA Mecklenburg-Vorpommern) reisten nun nach Ludwigslust. Das Treffen organisierten Andreas Wittmis aus Sievertshagen, der in der Barkasszene bekannt ist und eine umfangreiche Barkassammlung besitzt, und Kerstin Neupauer, Mitglied im Vorstand des IFA Mecklenburg-Vorpommern.

Andreas Wittmis sagte uns: „Wir brauchen uns mit unseren Barkas nicht zu verstecken. Außerdem können wir uns so gegenseitig unterstützen, helfen und ergänzen.“ Kerstin Neupauer ergänzte in der Runde: „Ich freue mich sehr, dass unser erstes Barkastreffen endlich stattfindet und schön, dass ihr alle gekommen seid!“

Als Veranstaltungsort wurde eine ehemalige Sanddornfirma in Ludwigslust ausgewählt. Das Gelände war schon lange nicht mehr genutzt worden und völlig verkommen. Vor einiger Zeit erwarben die IFA-Freunde aus Schwerin das Areal und bringen es nach und nach auf Vordermann. Beste Voraussetzungen also für solch ein Barkastreffen.

Aus Vorpommern, Rostock, Tessin, Schwerin und Umgebung trafen sich insgesamt 18 Barkas. Es gab viele nette Gesprächsrunden, viele Tipps und Erfahrungsaustausche. Abends wurde der Grill angeheizt und in gemütlicher Atmosphäre bis in die Nacht erzählt. Zum Start sollten es noch nicht mehr Fahrzeuge sein, um zunächst zu testen, ob solch ein Treffen in Mecklenburg-Vorpommern Realität werden kann.

Fazit: Ja, kann es, im nächsten Jahr findet an gleicher Stelle ein größeres Barkastreffen statt. Dann werden aus unserer Gegend aus Sievertshagen, Tribsees, Kneese, Bisdorf, Loitz, Lüssow, Jager, Kedingshagen, Grimmen und Hohendorf die Barkas in Richtung Ludwigslust rollen.

Am kommenden Wochenende geht die Tour nach Frankenberg in Sachsen zu einem der größten Barkastreffen Ostdeutschlands. In Hainichen, Frankenberg und Karl-Marx-Stadt wurde der Barkas bis zur Wende gebaut, daher ist dieses Treffen ein Muss für alle B1000-Fans.

Ingolf Dinse