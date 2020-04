1. Mai in Stralsund: Das kann man trotz Corona-Krise unternehmen

Stralsund

Mit den zunehmenden Lockerungen ist die Hansestadt wieder lebendiger geworden. Und auch über das lange Wochenende ab dem 1. Mai am Freitag können Stralsunder in Vorpommern einiges erleben – trotz der Kontaktsperre erleben. Dafür sollten die politischen Vorgaben zur Hygiene im öffentlichen Raum jedoch dringend eingehalten werden, denn sonst drohen Bußgelder.

Hurra, der Zoo hat wieder auf!

Für Kinder wohl besonders schön: Der Stralsunder Zoo hat seine Tore wieder geöffnet. Über etwas Publikum würden sich viele der Tiere wohl freuen, denn diese vermissen ihre Besucher und wurden daher von Pflegern für etwas Abwechslung selbst schon durch den Zoo geführt.

Der Betrieb ist jedoch nur eingeschränkt. So ist das Restaurant derzeit geschlossen und auch die Abenteuerspielplätze sind noch abgesperrt. Die Sperrung der Spielplätze gilt noch für die gesamte Hansestadt.

Burger zum Mitnehmen und Kneipen „Kümmel to Go“

Etliche Stralsunder Restaurants und Bars versuchen ihren Kunden auch am 1. Mai ein kulinarisches Erlebnis zu bereiten. So kann man sich unter anderem beim Braugasthaus in der Kron-Lastadie einen „Weideburger“ bestellen und abholen – der Preis ist dabei deutlich günstiger als sonst. Auch Stralsunds älteste Hafenkneipe „Zur Fähre“ macht mit und hat das Geschäftsmodell angepasst. Zur Abholung gibt es dort von 12 bis 19 Uhr „Bockwurst, Knacker und Kümmel“.

„Ob Pest oder Cholera, meine Kneipe hat schon viele Pandemien überlebt“, sagt Wirtin Hanni Höppner. Auch die Coronakrise werde sie durchstehen. „Natürlich ist es schlimm, wenn wir nicht aufmachen können“, sagt sie. „Aber auch nach der Wende blieben die Kunden weg, wegen der Unsicherheit.“ Aus Erfahrung könne sie sagen: „Das Geschäft kommt wieder. Bis dahin sind wir dankbar über jeden Abholer.“

Wer sein lokales Geschäft unterstützen möchten, sollte dabei dringend die Vorschriften einhalten. Heißt: Kein Verzehr des Essens oder des Eises im Umkreis von 50 Metern. Ein kleiner Spaziergang mit „Stralsunder Fährwasser“ auf der Hand an den Hafen oder durch die Altstadt wird daher dringend empfohlen.

So kann man trotz Krise feiern

Dort bieten weitere Bars und Clubs Drinks-to-Go an. Einige liefern sogar direkt bis auf die heimische Couch. Passend dazu haben die Inhaber der Wasserstoff-Bar die Veranstaltung „Sofa Konsum“ ins Leben gerufen. Diese geht mit den DJs Sebastian Beyer und Tim Przykopp am Sonnabend in die sechste Runde. Gefeiert wird gemeinsam kontaktlos über das Internet.

Die Drinks mixen und liefern dazu Arne Möhring und Philipp Kleemann. Sie sind auch am 1. Mai für ihre Kunden da. Live-Musik für feierwütige Homedrinker bietet dann jedoch Knuts Bar. Unter dem Motto „Hochsitzcola“ geht das DJ-Duo Stereoscope auf Sendung.

Dazu zaubert Lars-Ole Größel Drinks auf Jägermeister-Basis. „Bis rund 24 Uhr liefern wir direkt nach Hause“, sagt er. Von Donnerstag bis Sonntag mischt auch der Club Werkstatt mit. Dort gibt es von 12 bis 20 Uhr Fass-, Flaschenbier oder Mojitos to Go.

Spaziergänge und Sport an den Stränden

Möglich ist auch das Verweilen an den Stränden von Devin, der Stralsunder Badeanstalt und Altefähr. Oder das Ausüben von Einzelsportarten wie Joggen, Schwimmen, Angeln oder auch Surfen. Wassersport geht aber nur mit dem eigenen Board.

Passend dazu hat sich das Team vom Ummai Kite-Paradies auf Ummanz eine eigene Veranstaltung ausgedacht. Dort gibt es zum Sonnenuntergang jetzt eine „Sundowner Pizza-To-Go“ – eine schöne Dinner-Empfehlung für Verliebte oder Personen die im selben Haushalt leben.

Lesestoff am Donnerstag besorgen

Wer neuen Lesestoff braucht, wird entweder in einer Buchhandlung fündig oder besucht am Donnerstag die Stadtbibliothek – auch diese hat bereits wieder auf. Am Donnerstag bis 18 Uhr.

Und auch ein Bummel durch die Läden ist empfehlenswert, die meisten Geschäfte haben auf – man sollte dabei nur seine eigene Atemschutzmaske mitnehmen.

Von Kay Steinke