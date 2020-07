10 Dinge, die man vor dem Ferienende in Stralsund gemacht haben sollte

Stralsund

Die letzte Ferienwoche in Mecklenburg-Vorpommern ist angebrochen. Damit neigen sich auch für Stralsunder Schüler die Sommerferien dem Ende entgegen. Nur noch wenige Tage, dann startet am 3. August das neue Schuljahr. Doch noch ist Zeit für Sport, Spiel und Spaß. Die Stralsunder Redaktion hat zehn Dinge zusammengetragen, die man erlebt haben sollte, bis ab Montag wieder die Schulbank ruft.

1. Sich von Knoten begeistern lassen

Knotenkünstler Dieter Ott weiß um den Ruf von Knoten. „Da denkt man gleich, dass es kompliziert wird.“ Aber bei ihm und seiner kleinen Show auf der „ Gorch Fock“ ist es alles andere als das. Der Berliner schafft es, mit nur einem Knoten sein Publikum für sich zu gewinnen. „Ich zeige euch jetzt mal einen fliegenden Knoten“, weckt er das Interesse, die Leute bleiben stehen, er legt los. Während er ein Ende des Seils festhält, wirft er das andere zur Seite, zieht es zurück und schon ist ein Knoten im Seil. Die Zuschauer staunen. „Ich bin kein Zauberer, ich mache keine Tricks“, sagt Ott und erklärt geduldig und nachvollziehbar, was er da tut.

Er hat noch viel mehr im Programm, kann 60 Knoten, die er zum Teil auf seinen zahlreichen Reisen um die Welt gelernt hat. Am meisten wird gestaunt, als Ott ein wenig mit dem Seil hantiert und auf einmal fünf Knoten darin stecken. Der „Meister der Knoten“, wie er sich selbst nennt, zeigt sein Können in Stralsund noch bis zum 8. August und bietet Spiel- und Bastelprogramme für Kinder- und Schulfeste an. Mehr Infos: 0178 / 69 77 265. Katrin Melzer und Enkel Luke Ortlepp aus Thüringen hat die Vorführung gefallen. „Das hat Spaß gemacht“, sagt der Junge.

Der Knoten in Dieter Otts Händen heißt Affenleiter. Wenn er den macht, sieht es ganz einfach aus. Quelle: Kai Lachmann

2. Im Hansedom abtauchen

Der Hansedom hat wieder auf! Seit Anfang der Woche kann nicht nur im Sportbecken, sondern auch im Freizeit- und Wasserpark wieder geplanscht werden. Für viele Ferienkinder eine willkommene Alternative, wenn das Strandwetter mal wieder ausbleibt – auch wenn coronabedingt noch nicht alle Attraktionen zugänglich sind. Wer einen der letzten Ferientage im Spaßbad verbringen möchte, sollte vorher auf die Website des Hansedoms schauen und dort ein Zeitfenster buchen.

Jette aus Stralsund hat im Hanse-Dom schwimmen gelernt. Quelle: Christian Rödel

3. Ein Selfie auf der Mole während der Mittwochsregatta machen

Bunte Segel auf dem Sund faszinieren immer mittwochs Einheimische und Urlauber. Die Segelboote können als Hintergrund unter anderem Instagram-Profile aufhübschen. Ein guter Spot für ein Selfie ist das Leuchtfeuer am Ende der Mole. Als Standort für ein Foto spannend ist auch die „ Gorch Fock“. Dies kann nur noch von einer Sache übertroffen werden: selbst auf einem Boot mitfahren und die Stralsunder Silhouette als Kulisse nehmen.

Mittwochsregatta auf dem Strelasund: Für Selfies bieten die bunten Segel einen schönen Hintergrund. Quelle: Oliver Stabenow

4. Wettlauf mit Schafen auf der Deviner Halbinsel

Die Halbinsel Devin bietet einen perfekten Rundkurs, um wieder fit zu werden für den Sportunterricht. Vom Parkplatz aus den Strand, dann über die Höhe 23 immer entlang an der Boddenküste und zurück wieder durch die hügelige Dünenlandschaft. Eine Runde durch die Natur hat rund vier Kilometer, genauso viel wie eine Runde um die Stralsunder Altstadtinsel. Der Unterschied: Devin ist Natur pur. Hier läuft man meist allein mit Schafen um die Wette – und wenn das Wetter zu heiß ist, lässt sich der Schweiß mit einem Sprung in die Ostsee wegbaden.

Die Halbinsel steht seit 1993 unter Naturschutz. Quelle: Privat

5. Einen Barsch aus dem Strelasund angeln

Eines der schönsten Angelreviere Deutschlands liegt vor unseren Stadttoren: der Strelasund. Die Meerenge zwischen Stralsund und Rügen ist als Eldorado für Petrijünger bundesweit bekannt. Um Hecht, Zander oder Barsch zu fangen, braucht man nicht mal ein Boot – es geht vom Ufer aus. Und auch „Nichtangler“ können auf der Jagd nach dem Barsch mitmachen. Für diese gibt es einen zeitlich befristeten Tourismus-Fischereischein, für den keine Prüfung abgelegt werden muss.

6. Einen Stein bemalen, damit die Schlange am Frankenteich weiter wächst

Die Steinschlange am Frankenteich hat an beiden Enden fast die Straße erreicht. Seit April bauen Stralsunder bunte Kunststücke an – und verbreiten damit Hoffnung über die Hansestadt hinaus. Doch zuletzt ist das Projekt ins Stocken geraten. Im Juli sind bisher kaum neue Steine hinzugekommen. Weitere neue Kunstwerke wären schön. Wenn jedes Ferienkind einen Stein anlegen würde, hätte man den ersten Kilometer noch vor dem Schulstart geknackt.

Bunt bemalte Steine liegen am Frankenteich. Es könnten ruhig noch mehr werden... Quelle: Stefan Sauer/dpa

7. Auf dem Brett über den Knieperteich gleiten

Da kann das Schwanentretboot einpacken! Jetzt erobern Stand-up-Paddler (SUP) mit ihren Brettern den Frankenteich. Wer die Trendsportart ausprobieren möchte, hat dazu seit Kurzem die Möglichkeit im Stralsunder Bürgergarten. Dort hat die Firma Kolula eine vollautomatische SUP-Vermietstation aufgebaut. Das SUP to go online buchen, per Handy am Container freischalten, entnehmen und schon kann man über den Teich paddeln, allein, mit Schwänen oder eben dem Schwanentretboot.

Aus so einer Box können sich Stand-Up Paddler Bretter ausleihen. Quelle: Kolula

8. Eine Sandburg im Stralsunder Strandbad bauen

Es muss ja nicht gleich Schloss Neuschwanstein sein – eine kunstvolle Nachbildung des Jagdschlosses Granitz ( Rügen) oder des Lotsenhauses reicht doch auch! Auf einer Länge von knapp 800 Metern können Kinderhände im Stralsunder Strandbad ganze Märchenwelten auferstehen lassen. Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, kann man gleich in den Strelasund springen, klettern gehen oder Volleyball spielen. Im Strandbad gibt es viele Möglichkeiten, die letzten Ferientage ausklingen zulassen, sobald sich die Sonne mal wieder blicken lässt.

Ein ganz wunderbares Strandburg-Exemplar. Zur Nachahmung empfohlen! Quelle: Privat

9. Fahrrad codieren

Wer mit dem Fahrrad zur Schule fährt, also darauf angewiesen ist, findet es ganz besonders gut, wenn es nicht gestohlen wird. Sollte es doch einmal der Fall sein, kann durch einen eingravierten Zahlen- und Buchstabencode auf dem Rahmen der Besitzer schnell ausfindig gemacht werden, sollte das Beute-Rad wieder auftauchen. Durch die Codierung werden Diebe auch schon im Vorfeld abgeschreckt und lassen hoffentlich die Finger von dem Rad. Termin der Codierungsaktion: Mittwoch, 29. Juli, 10 bis 16 Uhr, Lotsenhaus im Hafen. Personalausweis nicht vergessen.

10. Nur mal eben eine Weltausstellung besuchen

Der Jugendkunstverein in Stralsund hat eine umfangreiche Workshop-Reihe in den Ferien angeboten. Inspiriert von den Kulturen und Orten der Welt wurde gebastelt, gemalt, gekocht und vieles mehr. Was in den Ferien alles entstanden ist, zeigt die Weltausstellung am Freitag, 31. Juli, um 16 Uhr im Speicher am Katharinenberg.

Messerschmieden in Marokko mit Catinka Holste (Workshopleiterin), Marc Godorr (Workshopleiter) und Bruno Schröder. Quelle: Jugendkunstverein

Von Kay Steinke und Kai Lachmann