Stralsund/Hamburg

In wenigen Monat wird „ Stralsund“ den Himmel erobern. Der Name der Hansestadt ziert einen Airbus A320, der derzeit in Hamburg-Finkenwerder gebaut wird. Listenpreis: rund 100 Millionen Euro. Flugzeugfotograf Tobias Gudat hatte den weißen Flieger kürzlich zum ersten Mal vor der Linse. Auffällig: Den Namen hat das Flugzeug schon, Triebwerke aber noch nicht.

Die Lufthansa will es im Herbst in den Dienst stellen und somit den Namen „ Stralsund“ in die Welt hinaus tragen. Wohin genau – sprich welche Linien bedient und welche Städte verbunden werden, ist noch nicht entschieden. Im Gegensatz zu Schiffen haben Flugzeuge übrigens keinen Heimat(flug)hafen. Und auch eine Taufe gibt es nicht in vergleichbarer Form. „Wenn wir eine Champagnerflasche an der Maschine zerschellen lassen würden, müsste sie sofort zur Wartung“, erklärte einst der frühere Unternehmenssprecher Wolfgang Weber.

Verbundenheit mit der Heimat

Wie kommt die Airline überhaupt darauf, Flugzeuge nach Städten zu benennen? Lufthansa-Pressesprecher Jörg Waber: „Patenschaften haben bei Lufthansa Tradition. Im Jahr 1960 wurde erstmals eine Maschine getauft. Dabei stand für die Lufthansa der Gedanke, die Verbundenheit zum Heimatstandort Deutschland jenseits der großen Drehkreuze und Standorte auch in die Regionen zu tragen, woher ein Großteil der Passagiere und Mitarbeiter kommt.“

Auf diesem vergrößerten Ausschnitt des Bildes oben ist der Name des Flugzeugs gut zu erkennen. Quelle: Tobias Gudat/Repro

Bei der Vergabe der Namen orientiert sich das Unternehmen laut Waber „an der historischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung des betreffenden Ortes“. Die Airline achte darauf, dass die Größe des Flugzeugs auch zur Größe der Stadt oder der Region passt. So fliegt beispielsweise auch eine Boeing 747-8 als „ Mecklenburg-Vorpommern“ durch die Lüfte. Das knapp 77 Meter lange Modell mit Haupt- und Oberdeck hat acht Plätze in der Ersten Klasse, 80 Business- 32 Premium-Economy und 244 Economy-Plätze. Als „ Rostock“ ist ein A350 mit fast 300 Sitzplätzen unterwegs.

Es ist nicht die erste „ Stralsund “

Ist eine Stadt einmal in den Kreis der Patenstädte aufgenommen, bleibt sie darin. Wenn die ursprünglich getaufte Maschine aus der Lufthansa-Flotte ausscheidet, geht der Name auf ein neues Flugzeug über. Die Taufe der ersten „ Stralsund“ war am 8. Oktober 1992 in Frankfurt. Es war ebenfalls ein Airbus A320.

Technische Daten Seit 1989 ist der Airbus A320 laut Unternehmensangaben fester Bestandteil der Lufthansa Flotte. 75 Stück mit je 168 Sitzplätzen fliegen für die Airline um die Welt. Die Länge des Flugzeugs beträgt 37,57 Meter, die Spannweite 34,10 Meter. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 840 Kilometern pro Stunde. Die maximale Flughöhe wird mit 12 100 Metern angegeben, die Reichwite liegt bei 3200 Kilometern.

Auch Stralsunds Nachbarstadt Greifswald ist Namensgeber für Flugzeuge der Airline. Seit diesem Jahr ist wieder eine „ Greifswald“ unterwegs. Da sich die beiden vorpommerschen Städte in vielen Punkten ähneln, ist die „ Greifswald“ wie die „ Stralsund“ ein Airbus des Typs A320. Die letzte „ Greifswald“, eine Boeing 737, ist 2015 nach 24 Jahren, 45 287 Flügen und mehr als 50 000 Flugstunden zum letzten Mal gelandet. Im Einsatz war sie auf innerdeutschen und europäischen „Brot und Butter“-Verbindungen – also auf den meistgenutzten. Nach ihrem aktiven Dienst wurde die „ Greifswald“ für die Ausbildung von Technikern genutzt.

Internationale Metropolen auf den größten Maschinen

Lufthansa macht bei der Benennung der Maschinen nicht an Landesgrenzen Halt. „Nach mehr als 50 Jahren hat sich das Streckennetz beträchtlich ausgeweitet“, sagt Pressesprecher Waber. Um die Internationalität des Unternehmens zu unterstreichen, tragen die 14 Lufthansa-Exemplare des größten Flugzeugs der Welt, dem Airbus A380 mit mehr als 500 Sitzplätzen, auch Namen von Metropolen wie Peking, Zürich und Johannesburg.

Die Aufschrift „ Stralsund“ auf einem Flugzeug könnte man auch bei der in Hansestadt ansässigen Fluggesellschaft Sundair vermuten. Allerdings, so sagt ein Mitarbeiter, hat die Airline bislang keine Pläne, ihren vier Airbus-Maschinen (Städte-)Namen zu geben.

Was noch alles „Stralsund“ heißt Wer etwas mit dem Namen „ Stralsund“ kaufen möchte, muss nicht gleich 100 Millionen Euro für ein Flugzeug ausgeben. Für wesentlich weniger gibt es schon ein massives Teakholz-Gartenmöbelset bestehend aus einem Tisch, einer Bank und zwei Stühlen in rustikaler Optik. Kostenpunkt: 1199 Euro. Ein anderer Möbelhändler bietet einen Hochschrank namens Stralsund „in aktueller Landhaus-Optik in weißem Pinie-Dekor mit Absetzungen in Eiche“. Was Möbel angeht, ist Stralsund ein sehr beliebter Name: Badspiegel, Wickelkomode, Dekorstoff, Babybett und eine Matratzenserie heißen so. Gefunden haben wir auch graue Sicherheitsschuhe in Größe 48 für 16 Euro. Das Schönste zum Schluss: Auch Trauringe in diversen Ausführungen heißen Stralsund. Sie kosten zwischen 129 und 1765 Euro.

Kai Lachmann