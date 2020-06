Der Stralsunder Lennart Burke nimmt mit einem Segeltörn über den Atlantik erfolgreich die nächste Hürde zur Qualifikation am Einhand-Transatlantik-Rennen „Mini Transat“. Schlafmangel war dabei sein größer Gegner.

Der Stralsunder Lennart Burke will an der Einhandregatta „Mini Transat“ teilnehmen. Dazu gehören im Vorfeld Qualifikationen, so wie hier 1000 Seemeilen solo und nonstop auf dem Atlantik zu segeln. Quelle: Alexander Champy-McLean