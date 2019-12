Obermützkow

Kurz nach 16 Uhr setzte Ines Meinke am Sonnabend im Heimat- und Landtechnikmuseum auf dem Obermützkower Gutsgelände den letzten Kessel Eierpunsch auf den Herd. Da hatte der Adventsmarkt gerade mal zwei Stunden geöffnet. Innerhalb dieser Zeit hatten sie und Anja Schwerin sowie Susi Karstädt knapp 16 Liter des süffigen Getränks verkauft. Die Frage nach dem Geheimnis im Rezept hatte Ines Meinke mit einem Schmunzeln beantwortet: „Viel Liebe.“ Der Rest ist Orangensaft, Weißwein und Eierlikör.

Zwei Vereine ziehen an einem Strang

Geinsam hatten der Obermützkower Freizeitverein und der Reit- und Fahrverein zum 11. Adventsmarkt eingeladen. Dieser hat sich – stets am 3. Advent – mit den Jahren vom Geheimtipp zur guten Adresse für einen Ausflug entwickelt. „Die Leute kommen aus dem Amtsbereich Niepars zu uns und inzwischen auch aus Stralsund“, sagt Stefan Melchert, designierter Vorsitzender des Vereins.

Mehr Leben ins Dorf bringen

Die Idee zur Vereinsgründung war 2006 „etwas mehr Leben ins Dorf zu bringen“. Oder wie Stefan Melchert es ausdrückt: „In der großen Gemeinde Niepars gingen wir mit unseren 250 Einwohnern ein bisschen unter. Heute kennt uns jeder.“ Das liegt nicht nur am Adventsmarkt. Die Obermützkower sind für ihre „Ossi-Partys“ ebenso bekannt wie für die jährlichen Fahrzeugtreffen mit Modellen aus DDR-Produktion. Elf Vereinsmitglieder stemmen die vielen Veranstaltungen. „Wir bekommen dafür viel Unterstützung von freiwilligen Helfern aus dem Dorf“, sagt Angelika Bigalke, Vorstandsmitglied des Vereins. Anders wäre das umfangreiche Kuchenbüffet zum Adventsmarkt nicht zustande gekommen.

Adventsreiten in der Reithalle

Angesichts des Schmuddelwetters am Sonnabend war es von Vorteil, dass der Adventsmarkt weitgehend überdacht stattfindet. So brauchte es nur ein paar Schritte durch den Regen, um vom Heimatmuseum in die weihnachtlich geschmückte Reithalle zu kommen. Hier trug der Reit- und Fahrverein Obermützkow als Mitveranstalter des Adventsmarktes seinen Teil zum bunten Programm bei. „Wir denken uns jedes Mal ein neues Thema aus, unter dem wir das Adventsreiten bestreiten“, sagt Vereinsvorsitzende Regina Möller.

Viel Zulauf bei den Reitsportlern

Diesmal haben sich die Akteure mittelalterlich gewandet. „Vieles davon haben wir selbst genäht oder beim Fundus des Traditionsvereins ausgeliehen“, sagt die Vereinschefin, während hinter ihr Applaus für die Kinder der Voltigiergruppe aufbrandet, die gemeinsam mit Wallach Thore Hansen ihr Können zeigen. „Unser Verein freut sich in diesem Jahr über viel Zulauf“, sagt Regina Möller. Nicht nur 70 Vereinsmitglieder sind mit Spaß dabei, sondern unter ihnen auch 20 Kinder, mehrheitlich Mädchen. Die Vereinsvorsitzende würde sich über mehr mutige Jungen freuen.

Zurück im Heimatmuseum gibt’s noch einen Schwatz mit Birgit Schmid und Jürgen Berndt vom Solkendorfer Weinspeicher. „Die Obermützkower wissen einen guten Tropfen zu schätzen“, sagt Jürgen Berndt. Getreu seinem bei Goethe entlehnten Motto „Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken“, kommt er seit fünf Jahren gerne zum Adventsmarkt und übers Jahr zu mancher Weinprobe.

Von Jörg Mattern