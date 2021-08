12 000 Stralsunder Senioren dürfen ein Jahr lang kostenlos Bus fahren

Stralsund

In wenigen Tagen ist es soweit: Ab 1. September kann das kostenfreie Busfahren für alle Stralsunder ab 70 Jahren in der Hansestadt starten. Das Angebot gilt zunächst testweise für ein Jahr. Es soll dabei geprüft werden, wie es angenommen wird und welche Kosten dabei tatsächlich entstehen. Diese werden für die kommenden Monate komplett von der Hansestadt getragen.

Rund 12 000 Antragsformulare wurden an die Einwohner versendet, mehr als 7300 Fahrausweise daraufhin bereits beantragt. Dieser Tage werden sie zugestellt. Wer während der Laufzeit seinen 70. Geburtstag feiert oder in diesem Zeitraum nach Stralsund zieht, erhält automatisch einen Antrag. Die Einführung des kostenfreien Tickets hatte seinerzeit die Stralsunder Bürgerschaft beschlossen, woraufhin ein Vertrag mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) zustande kam.

Ticket als Dank an die ältere Bevölkerung

„Mit dem Seniorenticket leisten wir nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Busverkehrs als umweltfreundliches Verkehrsmittel, sondern möchten uns auch bei all jenen bedanken, die ihr Leben lang dafür Sorge getragen haben, dass es uns heute so gut geht. Darum freue ich mich, dass unsere älteren Stralsunderinnen und Stralsunder jederzeit kostenfrei an jeden Ort unserer Hansestadt fahren können“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Die kostenfreie Beförderung soll auch dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu senken und das Verkehrsaufkommen auf den Straßen zu reduzieren.

Mit diesem Pilotprojekt nehme die Hansestadt Stralsund deutschlandweit eine Vorreiterrolle in der fahrpreislosen Personenbeförderung ein, teilt die Pressestelle des Rathauses mit. Zunächst beschränkt auf die Generation 70+ wird die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs als umweltfreundliches Verkehrsmittel deutlich erleichtert. Aufbauend auf den erfassten Fahrgastzahlen wird die Verwaltung gemeinsam mit der Bürgerschaft die Möglichkeiten zur Fortsetzung des Projektes beraten.

VVR-Chef: „Das + steht für ein Mehr an klimafreundlicher Mobilität“

„Wir freuen uns auf diese tolle Kooperation mit der Hansestadt Stralsund und vor allem für die rund 12 000 Stralsunder, die unsere Busse im Stadtverkehr ab September fahrpreislos nutzen können. Das Plus hinter der 70 steht für uns auch symbolisch für ein Mehr an klimafreundlicher Mobilität in Stralsund“, kommentiert Ulrich Sehl, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR), die Einführung.

Verbunden mit der Einführung des Senioren-Tickets werde es auch eine technische Neuerung in den Stralsunder Stadtbussen geben. Zur Erkennung der Gültigkeit reicht es zukünftig aus, das 70+-Ticket beim Einstieg einfach auf die Buskasse aufzulegen. Akustisch und visuell wird dann dem Fahrer angezeigt, ob das Ticket gültig ist. Wochen- oder Monatskarten für den Stadtverkehr, die zum Zeitpunkt des Erhalts des Senioren-Tickets bereits gekauft worden sind, erstattet die VVR im Rahmen der gültigen Beförderungsbedingungen.

Von Kai Lachmann