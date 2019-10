OZ-Läufer Lachmann verfehlt sein Ziel: So lief sein 12-Km-Walk

Stralsund

12 Kilometer Walken. 3... 2... 1... Startschuss! Oh je, so viele Stöcke vor mir. Es wird nicht leicht, daran unfallfrei vorbeizukommen. Mit viel Rücksicht schlängel ich mich durch die bunte Walker-Schar. Mein Ziel ist die Spitze. Diesen Walk will ich gewinne. Ich wackel so schnell es geht um die Kurven, lasse auf dem ersten Kilometer tatsächlich alle hinter mir - bis auf zwei Herren. Ich fühle mich gut, kraftvoll und überhole einen der beiden. Mein Ziel geht vor mir. Doch der Mann ist schnell. Jetzt nicht abreißen lassen. Wir watscheln die Rügenbrücke herauf. Wie bloß soll man Steigungen dieser Art hier in der Region trainieren.

„Brücke runter mache ich richtig Tempo“

OZ-Läufer Kai Lachmann tritt beim Walken an. Quelle: Kai Lachmann

Während ich meinen Gehstil variiere und nicht den passenden finde, zieht der Walker vor mir an. Wir überholen die ersten Läufer. Brücke runter mache ich richtig Tempo. Aber der Abstand wird größer. An der Wendemarke winken und lächeln wir uns zu. Er wirkt zuversichtlich und weiß wohl schon, dass ich ihn nicht mehr kriegen werde. Beim Walking kann man zwar einen Zahn zulegen, aber auch nicht sprinten.

„Einen Kilometer mache ich in unter sechs Minuten.“

OZ-Läufer Kai Lachmann auf der Rügenbrücke. Quelle: Kai Lachmann

Es geht wieder die Brücke rauf. Der Ausblick auf Stralsund - spektakulär. Bis ins Ziel ziehe ich mein Tempo durch. Einen Kilometer mache ich unter sechs Minuten. So schnell war ich noch nie. Wenige Meter bis zum Ziel. Applaus trägt mich. Ich reiß die Faust hoch. Zweiter! Ich bin stolz und glücklich und freue mich, dass fürs nächsten Jahr noch Luft nach oben geblieben ist.

Von Kai Lachmann