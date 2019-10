Stralsund

Oh je oh je, Asche auf mein Haupt! Beim Rügenbrückenlauf bin ich über zwölf Kilometer im Walken als Zweiter über die Ziellinie marschiert und war dabei offenbar zu übereifrig. Die Platzierung wurde mir nun im Nachhinein aberkannt. „Der öffentliche Druck“ sei zu groß geworden, sagte mir jemand vom Veranstaltungsteam.

Videobeweis soll zeigen: Walker hat sich „verlaufen“

Zur Galerie Das größte Laufereignis in MV geht in seine 12. Runde. Für das Event in Stralsund auf Rügen und der Rügenbrücke haben sich jetzt fast 6000 Sportler angemeldet.

Meine Fortbewegung sei nach längerer Prüfung nicht als Gehen, sondern als Laufen gewertet worden. Das akzeptiere ich, gebe die hübsche Glastrophäe selbstverständlich zurück und beglückwünsche den neuen Zweiten.

Das möchte der Läufer jetzt klarstellen:

Ich möchte klarstellen, dass mir nichts ferner liegt, als zu schummeln oder andere Walker zu diskreditieren. So etwas war nie in meinem Sinn. Für mich steht einfach der Spaß am Sport im Vordergrund. Im Vorfeld habe ich an dieser Stelle mit großer Klappe herumgetönt – ein klassisches Beispiel von ,Hochmut kommt vor dem Fall’. Nun werde ich – geläutert – im Training mehr auf die Technik als aufs Tempo Wert legen, auf dass es im nächsten Jahr besser läuft, pardon: geht.

Von Kai Lachmann