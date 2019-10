Stralsund

Der 12. Rügenbrücken-Marathon zwischen Stralsund und Rügen wird heute zum Rekord-Lauf. Erstmalig könnte die Marke von 5000 Startern geknackt werden. Bis zum Anmeldeschluss am 9. Oktober hatten sich bereits 5354 Sportler registriert. Im vorigen Jahr waren es 4800, rund 4200 gingen wirklich an den Start. Der erste Startschuss fällt 9.30 Uhr auf der Stralsunder Hafeninsel – dann werden die Marathon-Läufer auf die Reise geschickt. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das größte Volkssport-Event in Vorpommern mit einem Live-Blog.

Insgesamt gibt es sechs unterschiedlich lange Distanzen für Erwachsene und zwei Kinderläufe über 1,5 und 3 Kilometer. Zielschluss für den Marathon ist 15.30 Uhr. Der Rügenbrücken-Lauf und die Tour d'Allée sind die einzige Möglichkeit, die vor zwölf Jahren eröffnete Brücke zu Fuß oder per Rad zu überqueren. Deshalb wird das Bauwerk heute von 8.45 Uhr bis 15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen für Autos gesperrt. Autos von und nach Rügen werden über den Rügendamm umgeleitet, die Rügenfähre zwischen Stahlbrode und Glewitz fährt im 20-Minuten-Takt.

Ablaufplan, Starts und Siegerehrungen Freitag:14 bis 20 Uhr, Ausgabe der Startunterlagen im Festzelt am Ozeaneum17 bis 20 Uhr, Eröffnungsparty mit Pasta und Musik Sonnabend:7 bis 11 Uhr, Ausgabe der Startunterlagen am Ozeaneumab 9 Uhr, Rügenbrücken-Marathon-Party für Groß und Klein Starts:9.30 Uhr, Start Marathon von der Hafeninsel9.40 Uhr, Start 1,5 km Kinderlauf10.05 Uhr, Start 3 km Kinderlauf10.45 Uhr, Start Halbmarathon11.30 Uhr, Start 12 km Lauf11.40 Uhr, Start 12 km Walking13 Uhr, Abfahrt der Busse für Transfer der 6-km-Läufer und 6-km-Walker vom Fischmarkt13.30 Uhr, Start 6 km Lauf nahe am Bahnhof Altefähr13.45 Uhr, Start 6 km Walking nahe am Bahnhof Altefähr Siegerehrungen:11 Uhr, Siegerehrung Kinderläufe13 Uhr, Siegerehrung Halbmarathon13.10 Uhr, Siegerehrung 12 km Lauf13.20 Uhr, Siegerehrung Marathon13.30 Uhr, Siegerehrung 12 km Walking14.30 Uhr, Siegerehrung 6 km Lauf14.45 Uhr, Siegerehrung 6 km Walking15.30 Uhr, Zielschluss Marathon

