Stralsund

Der 12. Rügenbrücken-Marathon zwischen Stralsund und Rügen wird heute zum Rekord-Lauf. Erstmalig wurde die Marke von 6000 Startern geknackt. Bis zum Anmeldeschluss am 9. Oktober hatten sich bereits 5354 Sportler registriert. Im vorigen Jahr waren es 4800, rund 4200 gingen wirklich an den Start. Der erste Startschuss fällt 9.30 Uhr auf der Stralsunder Hafeninsel – dann werden die Marathon-Läufer auf die Reise geschickt. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das größte Volkssport-Event in Vorpommern mit einem Live-Blog.

Zur Galerie Das größte Laufereignis in MV geht in seine 12. Runde. Für das Event in Stralsund auf Rügen und der Rügenbrücke haben sich jetzt fast 6000 Sportler angemeldet. Alle Bilder vom Wettkampftag.

Das sagt Bürgermeister Badrow nach seinem Lauf:

Unter einer Stunde: Alexander Müller vom OZ-Team „Los! Laufen!“

2:58:31 Frank Profe ist erster im Marathon

Fortlaufend wird natürlich moderiert:

Hannes Bergmann gewinnt die 12 Kilometer

Marie Hauer aus Ribnitz-Damgarten ist erste Frau im Ziel auf der Halbmarathon-Strecke

WOW! Mehr als 6000 Anmeldungen. Rekord! 6015 Teilnehmer - das ist die neue aktuelle Zahl nach Auszählung

Das ist der Sieger des Halbmarathons 1:14 - Felix Kuschniertz ist Sieger des Halbmarathons

Start 12 km Walking

OZ-Team-Läufer Matthias Ziller vor dem Start über 12 Km.

Start 12 km Lauf

Maren Marlow vor dem Start: „Ich komme an, egal wie.“

Das OZ-Team am Start.

10 OZ-Team Läufer starten über 12 Kilometer. Mit dabei sind:

Sabine Bandur (38), Jarmen;

Stefanie van Hemmen (42),Kritzmow;

Franziska Lorz (32), Papendorf;

Matthias Ziller (43), Rostock;

Hanka Hinzmann (41), Rostock;

Maren Marlow (57), Lichtenhagen;

Thomas Dornblüth (39), Ziesendorf;

Ulrike Friske (35), Rövershagen;

Alexander Mutors (47), Rostock;

Alexander Müller (32), Rostock



Ablaufplan, Starts und Siegerehrungen Freitag:14 bis 20 Uhr, Ausgabe der Startunterlagen im Festzelt am Ozeaneum17 bis 20 Uhr, Eröffnungsparty mit Pasta und Musik Sonnabend:7 bis 11 Uhr, Ausgabe der Startunterlagen am Ozeaneumab 9 Uhr, Rügenbrücken-Marathon-Party für Groß und Klein Starts:9.30 Uhr, Start Marathon von der Hafeninsel9.40 Uhr, Start 1,5 km Kinderlauf10.05 Uhr, Start 3 km Kinderlauf10.45 Uhr, Start Halbmarathon11.30 Uhr, Start 12 km Lauf11.40 Uhr, Start 12 km Walking13 Uhr, Abfahrt der Busse für Transfer der 6-km-Läufer und 6-km-Walker vom Fischmarkt13.30 Uhr, Start 6 km Lauf nahe am Bahnhof Altefähr13.45 Uhr, Start 6 km Walking nahe am Bahnhof Altefähr Siegerehrungen:11 Uhr, Siegerehrung Kinderläufe13 Uhr, Siegerehrung Halbmarathon13.10 Uhr, Siegerehrung 12 km Lauf13.20 Uhr, Siegerehrung Marathon13.30 Uhr, Siegerehrung 12 km Walking14.30 Uhr, Siegerehrung 6 km Lauf14.45 Uhr, Siegerehrung 6 km Walking15.30 Uhr, Zielschluss Marathon Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das Event am Sonnabend mit einem Live-Blog unter www.ostsee-zeitung.de/ruegenbruecken-marathon2019 Dort werden auch die schönsten Bilder des Hashtags #rügenbrückenlauf19 veröffentlicht.

Von OZ/RND