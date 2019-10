5354 Sportler wollen über die Brücke laufen

Stralsund

Für den 12. Sparkassen Rügenbrücken-Marathon, der gemeinsam mit dem DAK Lauf- und Walking-Day am 19. Oktober gestartet wird, sind bei den Organisatoren 5354 Anmeldungen bis zum Meldeschluss am Dienstag eingegangen. Damit steht fest: So viele Interessenten hat es in der Geschichte der populärsten Sportveranstaltung der Region noch nie gegeben.

Das Rekord-Starterfeld teilt sich auf verschiedenen Strecken auf. So meldeten sich 196 Frauen und Männer für den Marathon an, die halbe Distanz wollen 758 Sportler laufen. Der 12 Kilometer-Lauf stellt mit 1194 das größte Starterfeld. Für die Sechs-Kilometer-Strecke haben 1 104 Läufer gemeldet. Gut nachgefragt sind auch die Walkingstecken. Über 12 Kilometer haben 463 Sportler gemeldet, sechs Kilometer wollen 1137 Walker unter die Stöcke nehmen. Auch für die jüngsten sind Laufstrecken im Hafenbereich eingerichtet. Für die Kinderläufe über 1,5 und 3 Kilometer liegen 502 Anmeldungen vor.

Mit Ausnahme der beiden Kinderläufe führen alle Strecken über die Rügenbrücke. Die Läufer und Walker, die die 12 Kilometer in Angriff nehmen, überqueren die Brücke sogar zweimal. Das Ziel ist für alle vor dem Ozeaneum auf der Hafeninsel Stralsund.

Die Ausgabe der Startunterlagen für alle Strecken erfolgt am Freitag, dem 18. Oktober, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr sowie – unter Beachtung der Startzeiten - am Morgen des Wettkampftages von 7 bis 11 Uhr im Ozeaneum.

Von Jörg Mattern