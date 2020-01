13 Mal Nachwuchsfreuden im Helios Hanseklinikum Stralsund

Stralsund

„Jetzt schlägt’s 13“, konnten die Hebammen des Helios Hanseklinikums Stralsund beim Blick ins Buch der Geburten am Ende der vergangenen Woche sagen. Exakt 13 Mädchen und Jungen haben sie auf die Welt geholfen.

Den Geburtenreigen eröffnete am 20. Januar ein Sundhagener. In der nordvorpommerschen Gemeinde ist nämlich Malte Behrens zu Hause. Dessen Eltern konnten sich am Montag der vergangenen Woche exakt um 8.43 Uhr über die Ankunft ihres Sohnes freuen. Für den notierten die Hebammen des Stralsunder Klinikums nach dem Wiegen und Messen 2810 Gramm und 49 Zentimeter. Von Dienstag bis einschließlich Donnerstag gab es in der Klinik ausschließlich Verstärkung für die Hansestadt am Strelasund. In der steht das Kinderbettchen bzw. die Wiege von Nadia Rudnicka, die sich am 21. Januar um 13.13 Uhr auf die Welt strampelte. Die Neu-Stralsunderin brachte 3560 Gramm auf die Waage und war bei ihrer Geburt 47 Zentimeter groß.

Leo brachte 4440 Gramm auf die Waage

Stolze 4440 Gramm notierten die Hebammen für Leo Dubbert, der am 22. Januar Geburtstag feiert. Kurz nach 12.43 Uhr gab der 52 Zentimeter große Junge seinen ersten Schrei von sich. Mit seinem Gewicht hat er sich einen Titel gesichert. Er war das schwerste Baby und darf sich „Wonneproppen der Woche“ nennen. So wie Leo ist auch Celina-Angelique Dürkop in Stralsund zu Hause. Auch ihre Eltern werden künftig am 22. Januar den Geburtstag ihrer Tochter ausrichten, über deren Ankunft sie sich am vergangenen Mittwoch exakt um 23.04 Uhr freuen konnten. Celina-Angelique war bei ihrer Geburt 3255 Gramm schwer und 48 Zentimeter groß. Auch ein Stralsunder ist Theodor Rudi Ludwig Wülferling. Der 2975 Gramm schwere und 50 Zentimeter große Junge wurde am 23. Januar um 16.36 Uhr geboren.

Ins Buch der Geburten trug sich mit Lars Nerlich am 24. Januar Zuwachs für Altefähr ein. Der Junge (3145 g, 50 cm) ließ den Tag mit seiner Ankunft um 3.42 Uhr zu einem unvergesslichen werden. Zu dem wurde der vergangene Freitag auch für die Eltern von Elisabeth Charlotte Rumpel (2940 g, 50 cm), die um 14.01 Uhr geboren wurde. Einen Tag später gab es mit Amelie Johanna Strohschein erneut Verstärkung für Altefähr. In dem Seebad auf der Sundseite auf Rügen ist das um 14.22 Uhr geborene Mädchen (3005 g, 50 cm) zu Hause.

Wir wünschen allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben – selbstverständlich auch jenen, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von Udo Burwitz