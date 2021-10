Stralsund/Altefähr

Zwischen Stralsund und der Insel Rügen steigt heute das größte Laufevent im Nordosten. Seit 9 Uhr gehen beim 13. Rügenbrücken-Marathon in den unterschiedlichen Disziplinen 2500 Läufer an den Start. Die OSTSEE-ZEITUNG bietet vom Event einen kleinen Live-Blog an und streamt gegen 12 Uhr von der Rügenbrücke.

Alle Informationen zum Lauf im Überblick:

Nach den Kinderläufen starten die ersten Siegerehrungen .

Gleich startet der 10 Kilometer-Lauf!



Wer trotz des Laufes am Sonnabend lieber Auto fährt, sollte diese Sperrungen kennen: Das Veranstaltungsgelände auf der Mahnkeschen Wiese, die Straßen An der Hafenbahn, Werftstraße und Schwarze Kuppe sind von 8.45 bis 15.30 Uhr voll gesperrt.



Weiterhin ist die Rügenbrücke ab 8.45 Uhr bis 15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt.

Ablaufplan Rügenbrücken-Marathon

Auf der Mahnkeschen Wiese in Stralsund befindet sich das Festival-Zentrum mit Sportmesse, Gesundheitsdorf und dem Start-/Zielbereich.

Am Haupteventtag, dem 16. Oktober, beginnt die Ausgabe der Startunterlagen ab 7 Uhr und läuft bis 11.30 Uhr. Jeder Teilnehmer sollte jedoch die Startzeiten im Blick haben.

Die Starts: Marathon 9.30 Uhr; Halbmarathon 9.45 Uhr; 3-Kilometer-Kinder-Lauf 10 Uhr; 10-Kilometer-Lauf 10.45 Uhr; 6-Kilometer-Lauf 12 Uhr; 6-Kilometer-Walking 13.15 Uhr.

Ab 10.50 Uhr beginnen parallel zu den Läufen die Siegerehrungen. 15.30 Uhr ist Zielschluss.

Bereits um 9 Uhr ging es heute für die ersten Läufer los. Zu dieser Zeit wurde der 13. Rügenbrücken-Marathon gestartet. Dieses Jahr haben sich 2500 Teilnehmern angemeldet. Mehr waren wegen Corona nicht möglich.

Von kst