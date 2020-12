140 Verstöße gegen Coronaregeln in Stralsund geahndet

Stralsund

Die Polizei hat am Montag in den Fußgängerzonen der Städte im Landkreis Vorpommern-Rügen erneut verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. In größeren Städten wie Stralsund waren erwartungsgemäß viele Passanten unterwegs, um kurz vor dem Shutdown und der damit verbundenen weitgehenden Schließung von Geschäften am Mittwoch noch Einkäufe für das bevorstehende Weihnachtsfest vorzunehmen. Im Focus der Kontrollen stand insbesondere die Einhaltung der Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, der auf belebten öffentlichen Plätzen und in Einkaufspassagen Pflicht ist.

Größtenteils blieb es bei Belehrungen

In 28 Innenstädten im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg waren Beamte im Einsatz. Dabei stellten sie insgesamt 400 Verstöße gegen die Corona-Regeln fest, bei denen es in 394 Fällen bei mündlichen Belehrungen bleiben konnte. In fünf Fällen gab es Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

Kontrollen werden fortgesetzt

In Stralsund stellten die Einsatzkräfte bei den Kontrollen 140 Verstöße fest. In Ribnitz-Damgarten und Barth waren es jeweils sieben. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitteilte, werden Polizeibeamten auch am heutigen Dienstag die Ordnungsämter bei der Kontrolle der Einhaltung der Corona-Regeln unterstützen vor allem während der regulären Ladenöffnungszeiten in den Innenstädten auch in Vorpommern-Rügen präsent sein.

