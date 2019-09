Stralsund

In der vergangenen Woche sind 15 Mädchen und Jungen im Helios Hanseklinikum in Stralsund geboren worden. Von denen möchten acht vorgestellt werden.

Den Reigen eröffnete am 27. August um 8.06 Uhr Lucien Aaron Alexander Baginski. Der Neu-Stralsunder war seinerzeit 46 Zentimeter große und 2810 Gramm schwer. Lucas Elian Gäbler folgte am 28. August um 13.54 Uhr mit 53 Zentimetern und 4340 Gramm. Er wird ebenfalls in Stralsund aufwachsen. Dies ist auch bei Magnus Pfunfke der Fall. Er wurde am 29. August um 15.20 Uhr geboren und für ihn standen 50 Zentimeter und 3875 Gramm zu Buche. Am 30. August folgten auf ihn um 0.45 Uhr mit Elena Eva Philipp (50 Zentimeter/3380 Gramm), um 6.53 Uhr mit Max Marzinski(50 Zentimeter/3535 Gramm) sowie um 11.08 Uhr mit Lara Hoog(50 Zentimeter/3285 Gramm) drei weitere neue Erdenbürger für die Hansestadt. In Pantelitz wird dagegen Lea Caspar aufwachsen. Sie wurde am 31. August um 14.16 Uhr mit 48 Zentimetern und 3445 Gramm geboren. Den Reigen beschloss an diesem Tag um 19.44 Uhr schließlich Zoey Mathilda Witt(53 Zentimeter/3970 Gramm), die in Stralsund zu Hause ist.

Von Chris Herold