Bratwurst, Bach und auch Blutegel gab es am Sonnabend in der Stralsunder Spielkartenfabrik. Neben außergewöhnlichem Weihnachtsschmuck und Werken von regionalen Künstlern und Kunsthandwerkern gab es auf dem 15. Kunstmarkt für die rund 800 Tagesbesucher vor allem eines: Gespräche und Inspiration. Und genau dies ist den Veranstaltern auch wichtig. „Jeder der Märkte hat ein eigenes Thema“, sagt Christian Klette. Für den diesjährigen Jahresabschluss hielt der Jugendkunstverein unter dem Motto „Ein Heiland ist geboren“ Ausschau nach neuen Lichtgestalten.

„Wir versuchen aufzugreifen, was gerade in Deutschland passiert“, sagt Klette. „2019 spielen wir auf das aufkommende Bedürfnis in der Gesellschaft nach neuen Führungskräften an. Das ist eine erstaunliche Tendenz, die wir mit allen Mitteln der Kunst ansprechen. Auch ironisch.“ Weiterhin sei der Kunstmarkt mit seinen rund 25 Stationen zwischen den historischen Druckmaschinen ein Ort zum „Innehalten“ am Jahresende – jenseits von christlichen Traditionen. „Es geht nicht um den Verkauf. Das passiert nebenbei“, sagt Klette, der jetzt seit 15 Jahren dabei ist. „Seit es den Kunstmarkt gibt, geht es um das Schaffen einer einzigartigen Atmosphäre. Mit der Besucherzahl sind wir zufrieden. Es darf auch nicht zu voll werden.“

Neulinge auf dem Stralsunder Kunstmarkt : Britta und Horst Matthies

Künstlerin Britta Matthies (70) und Horst Matthies (80) waren zum ersten Mal dem Kunstmarkt. Quelle: Kay Steinke

Mit dem Abverkauf ihrer Werke zufrieden waren Britta (70) und Horst Matthies (80). Die Künstlerin und der Schriftsteller aus Hohen Viecheln ( Nordwestmecklenburg) nahmen zum ersten Mal am Kunstmarkt teil. „Wichtig ist, dass wir hier mit interessierten Leuten ins Gespräch kommen. Einige kannten wir bereits von anderen Ausstellungen“, sagt Horst Matthies, der seine Romane und Kurzgeschichten aus den zwei „Deutschländern“ über den eigenen Verlag Edition Schlitzohr vertreibt. „Auge in Auge geben wir den Leuten hier unsere Produkte“, sagt der 80-Jährige. Dieses Persönliche ist auch seiner Frau sehr wichtig. Die Künstlerin hat sich auf Druckgrafiken, Radierungen und Holzschnitte spezialisiert. „Landschaften sind meine Lieblingsmotive“, sagt Britta Matthies. „Derzeit gehe ich aber auch gerne auf Kirchen- und Leuchttürme.“ Aus dieser Vogelperspektive entstehen dann regelrechte Dachlandschaften.

Passend zum Thema setzte sich auch der bekannte Stralsunder Lyriker Gunther Lampe mit Lichtgestalten auseinander. Eigens für den 15. Kunstmarkt veröffentlichte er über die Spielkartenfabrik einen limitierten Band unter dem Titel „Heiland – unbegrenzter Möglichkeiten.“ Auf den mehr als 30 Seiten gibt es größtenteils Gedichte und Aphorismen, die, teils ironisch und kritisch, die zunehmende Kommerzialisierung – auch des Weihnachtsfestes – hinterfragen.

Kinder verkauften eigene Kunstwerke

Klara (9) verkaufte selbst gemachte Broschen und Schalen. Die Einnahmen in Höhe von fast 30 Euro will sie sparen und in „Karussellfahrten“ auf dem Weihnachtsmarkt anlegen. Quelle: Kay Steinke

Dass Kunst auch etwas Wert ist und Menschen begeistern kann, erfuhren die jüngsten Aussteller. 14 Kinder vom Jugendkunstverein im Alter zwischen 9 und 13 Jahren verkauften eigene Werke. Diese hatten sie in Nachmittagskursen extra für den Kunstmarkt angefertigt. Dabei waren die Jungs sehr auf das Thema Essen spezialisiert. „Bei uns gibt es Wiener Würstchen, Keulen und andere Dinge für den Weihnachtsbaum“, sagt Albert Bonitz. Der Zehnjährige hatte sich mit seinem Zwillingsbruder Alwin und zwei Freunden die fiktive Firma „ Blutegel und CoKg“ ausgedacht. Unter diesem Slogan brachten die vier ihre Kunst an die Käufer. „Ich bin mal in den Teich gefallen und hatte eine Blutegel am Arm. So bin ich auf unseren Namen gekommen“, sagt der Zehnjährige, und weiter „Unser Ziel waren 100 Euro. Es sind aber über 150 Euro geworden“, sagt er stolz.

