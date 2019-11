Stralsunder Musikernacht lockt 1000 Musikfreunde an

Stralsund

Bereits mit der 15. Auflage fand am Wochenende in der Alten Brauerei die Stralsunder Musikernacht mit insgesamt zwölf Bands aus der Region statt. Traditionell war der Freitag dabei den Nachwuchsbands vorbehalten, die älteren Musiker gingen tags darauf an den Start. „Bei der Auswahl der Bands haben wir uns um eine größtmögliche Vielfalt bemüht: „Wir wollen das ganze Spektrum präsentieren, das Stralsund an Musik zu bieten hat“, sagte Veranstalterin Iris Stottmeister.

Gute Unterhaltung für das Publikum

Den Auftakt lieferten daher die Groove-Kids der Stralsunder Trommelschule unter der Leitung von deren Gründer Jens Schnibben. Danach folgte die erst seit fünf Wochen existierende Pop- und Jazz-Band Energy Check, deren Mitglieder an diesem Tag auch ihren ersten Auftritt in der neuen Konstellation spielten. „Wir wollen die Leute gut unterhalten“, erklärte die 17-jährige Gitarristin und Sängerin Maxi Dittich.

Selbstbewusster Auftritt

Mit deutlich mehr Erfahrung dagegen traten die Red Monkeys von der Stralsunder Musikschule auf. Sie spielen seit 2015 als Band zusammen und sind unter anderem schon in Schweden aufgetreten. Ihre Musikrichtung bezeichnen die jungen Musiker als Jazz-Rock und orientieren sich dabei vor allem an dem Jazzpianisten Herbie Hancock. Der 17-jährige Schlagzeuger Jan Lucas Karopka befand selbstbewusst: „Wir haben seine Musik revolutioniert.“ Darüber hinaus haben sie bereits neben einigen Covern zwei eigene Songs in petto. Bei der Musikernacht sind die Red Monkeys jetzt das erste Mal aufgetreten.

Größter Auftritt auf dem Dorffest

Nun bereits im fünften Jahr spielte Kyle. Die 2015 im Musikhaus Sitte gegründete Band konzentriert sich hauptsächlich auf Rock. „Trotz vieler Jahre und Auftritte ist das hier immer noch ein Highlight für uns“, stellt Schlagzeuger August Warnkross (19) fest. Die 18-jährige Sängerin Alia Rimatzki relativierte mit einem Augenzwinkern: „Der größte Auftritt war eigentlich bisher das Dorffest in Franzburg.“ Da es nach der Schule zum Studium geht, wird es die Band wohl nicht mehr lange geben: „Das ist wahrscheinlich unser letztes Mal in dieser Konstellation“, bestätigte August.

Das Ziel steht fest: Profis werden

Gerade erst am Anfang ihrer Karriere stehen Million Fellas. Im Januar dieses Jahres haben sie sich gegründet und spielten Freitag bereits ihren zehnten Gig. Alternativ rockend waren sie schon Vorband bei Dritte Wahl im Iga-Park Rostock. Ihre Orientierung ist eindeutig: „Es war von Anfang an das Ziel, professionell in die Musikszene einzusteigen“, sagt Sänger und Gitarrist Eric Stülpnagel (23). Daher konzentriere man sich ausschließlich auf eigene Songs.

Erstes Musikvideo in Vorbereitung

Bis jetzt eine reine Coverband sind dagegen Rezeptfrei. Seit Januar 2016 spielen sie zusammen vorwiegend Rock und Pop. Im Juli dieses Jahres gewannen sie den Bandcontest in Ribnitz-Damgarten. Der Preis dafür war ein Musikvideo-Dreh. Dafür arbeitet die Band momentan intensiv an einem eigenen Song. Auf Veranstalterentscheidung durfte Rezeptfrei doppelt auftreten und am Folgetag die Show eröffnen.

Alte Bekannte am Start

Hier waren viele alte Bekannte – wie Bluesrausch, Uran oder Lebenszeit – zu erleben, aber auch neue Gesichter, wie SaWeCo die zum ersten Mal bei der Stralsunder Musiknacht spielten. Project Nova feierte in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Trotz häufiger Besetzungswechsel gibt es noch zwei Musiker, die von Anfang an dabei sind.

Letzter Auftritt bei Albatros

Bei Albatros und Freunde verließ eine Ikone der Stralsunder Musikszene die Bühne. Der Musiker Peter Rohde spielte nach 54 Jahren im Rampenlicht des Abends seinen letzten Auftritt. „Der heutige Tag hat einen hohen Stellenwert. Aber ich mach’ das jetzt auch nicht total fest. Vielleicht spiele ich noch mal irgendwo. Doch bei Albatros höre ich jetzt auf“, sagte Rohde, nachdem er zusammen mit seinen Bandkollegen für optimale Stimmung im Publikum gesorgt hatte.

Laut Veranstalter kamen an beiden Tagen zusammen etwa 1000 Besucher. „Wir sind damit zufrieden, aber das hat noch Potenzial“, resümierte Iris Stottmeister.

