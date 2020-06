150 Stralsunder folgten Aufruf zur Antirassismus-Demonstration

Stralsund

Etwa 150 Menschen haben am Sonnabendnachmittag vor dem Stralsunder Rathaus gegen Alltagsrassismus in Deutschland demonstriert. Anlass für die sogenannte „Silent Demo“ (schweigende Demonstration) war die Tötung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis durch weiße Polizisten.

Schweigen für acht Minuten und 30 Sekunden

Die überwiegend jungen Teilnehmer der Antirassimus-Demonstration schwiegen auf dem Alten Markt für acht Minuten und etwa 30 Sekunden. Das ist jene Zeitspanne, in der amerikanische Polizeibeamte auf dem Hals des am Boden liegenden George Floyd gekniet haben soll, bevor dieser durch den gewaltsamen Einsatz erstickte.

Anzeige

Politik-Studentin hatte über soziale Medine zur Demo aufgerufen.

Die gebürtige Stralsunderin Antonia Huhn (20) die in Greifswald Politik und Geschichte studiert, hatte diese Demonstration angemeldet und den Termin im Internet über die sozialen Medien verbreitet.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Christian Rödel