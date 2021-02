16 Mal Nachwuchsfreuden im Stralsunder Kreißsaal

Stralsund

Aufregend schön ging der Januar 2021 für jene Mütter und Väter zu Ende, die sich in der letzten Woche des Monats im Helios-Hanseklinikum Stralsund über Nachwuchs freuen konnten. Dort trugen sich 16 Mädchen und Jungen vom 25. bis 31. Januar ins Buch der Geburten ein. Sie zaubern den frischgebackenen Eltern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht, sie werden auch deren Alltag mit dominieren, zu dem jetzt Windeln wechseln, Schnuller geben und Ausfahrten mit den Sprösslingen im Kinderwagen dazu gehören.

Den Geburtenreigen eröffnete am 25. Januar Emil Finder. Kurz nach 9.52 Uhr gab er den ersten Schrei im Kreißsaal des Hanseklinikums von sich. Nach dem Wiegen und Messen notierten die Hebammen für Emil 3235 Gramm und 50 Zentimeter. Er wird bei Ausfahrten im Kinderwagen aktuell das Knirschen des Schnees unter den Rädern in Miltzow vernehmen, denn dort ist Familie Finder zu Hause.

Anzeige

Im einst fürstlichen Residenzstädtchen Putbus wohnen die Eltern von Hanna Ellen Kootz. Am 27. Januar punkt 22.05 Uhr strampelte sich das Mädchen im Kreißsaal der Stralsunder Klinik auf die Welt. Mit 2455 Gramm und 47 Zentimeter trug sich der Zuwachs für die Insel Rügen ins Buch der Geburten ein.

Wonneproppen der Woche heißt Pia

Ebenfalls auf Rügen, genauer gesagt in Sagard auf der Halbinsel Jasmund steht das Kinderbettchen von Pia Möller. Der kleine Wonneproppen – Pia wog 4240 Gramm und war damit das schwerste Baby der Woche – brachte seine Eltern am 29. Januar punkt 0.47 Uhr zum Strahlen. Das Mädchen maß 54 Zentimeter bei seiner Geburt. Exakt genau so groß war Damon-Joel Thieße. Er feiert künftig ebenfalls am 29. Januar Geburtstag. Der 3780 Gramm schwere Junge wurde um 6.58 Uhr geboren. Damon-Joel darf sich waschechter Stralsunder nennen, denn in der Hansestadt am Sund ist er auch zu Hause. Kerzen auf einer Geburtstagstorte werden am 29. des Monats in Zukunft auch in Poseritz angezündet. Die Aufgabe werden die frischgebackenen Eltern von Mathilda Hosenfelder gern übernehmen. Sie konnten sich am vergangenen Freitag um 17.28 Uhr über die Ankunft ihrer Tochter im Kreißsaal der Stralsunder Klinik freuen. Genau 3000 Gramm brachte der Zuwachs für die südrügensche Gemeinde auf die Waage und maß 50 Zentimeter.

Ein Sonntagskind für Stralsund

Ein Sonntagskind ist Matti Lotzow. Ihm halfen die Hebammen des Hanseklinikums am letzten Januar-Tag dieses Jahres um 5.34 Uhr auf die Welt. Stralsund ist nicht nur die Geburts-, sondern auch die Heimatstadt von Matti, für den nach dem Wiegen und Messen 3600 Gramm und 52 Zentimeter notiert wurden.

Die OZ wünscht allen frischgebackenen Eltern und ihren Sprösslingen, auch jenen, die nicht namentlich erwähnt werden sollen, alles Gutes.

Von OZ