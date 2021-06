17-Jährige aus Stralsund schafft Abi in Greifswald mit 1,0

Greifswald

Sie ist gerade einmal 17 Jahre alt und hat bereits ihr Abi in der Tasche: und das mit Bestnote – im Corona-Jahr! Die Stralsunderin Milene Johns ist am Greifswalder Humboldt-Gymnasium die jüngste Abiturientin, die mit der Traumnote 1,0 abschloss – und dürfte auch in Mecklenburg-Vorpommern zu den jüngsten Abiturientinnen zählen. Wie hat sie das gemacht?

In der Grundschule eine Klasse übersprungen

Nachdem sie in der Grundschule in Stralsund eine Klasse übersprungen hatte, nahm sie seit der fünften Klasse die tägliche Busfahrt von einer Hansestadt in die andere in Kauf, um in Greifswald das Humboldt-Gymnasium zu besuchen. Dass sie die Jüngste in ihrer Klasse war, fiel hier jedoch kaum auf. „Nur wenn alle anderen Formulare schon selbst unterschreiben durften und ich noch die Unterschrift der Eltern brauchte“, meint die Stralsunderin lächelnd.

In der Vorbereitungsphase hat sie alle Möglichkeiten genutzt, die den Schülern zur Verfügung standen. „Auch wenn es uns freigestellt war, bin ich möglichst oft in die Schule. Hat man zu Hause Themen bearbeitet, hat man oft länger gesessen, da man mehr bearbeitet hat, als in einem Unterrichtsblock angefallen wäre“, so die 17-Jährige. Und auch die Angst, dass erneut ein ganzer Kurs wegen eines Corona-Falls in Quarantäne muss, hat die Schülerin in den vergangenen Monaten begleitet.

Studium in Greifswald voraus

Nun geht der Blick der jungen Frau in Richtung Zukunft. Und die sieht Milene in Greifswald: An der dortigen Universität möchte sie Biomathematik studieren.

Von Wenke Büssow-Krämer