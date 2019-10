17-Jähriger greift Stralsunder Polizisten an

Stralsund

Ein alkoholisierter 17-Jähriger hat am Mittwochabend Stralsunder Polizisten angegriffen und beleidigt. Die Beamten wurden auf den jungen Mann aufmerksam, nachdem sie während einer Streifenfahrt von einem Bürger informiert wurden, dass zwei Jugendliche in der Schillstraße Fahrräder umstoßen würden. Dort trafen die Polizisten auf die beiden und wollten ihre Personalien überprüfen. Der 17-Jährige habe sofort aggressiv reagiert, teilt Mathias Müller, Sprecher der Stralsunder Polizeiinspektion, mit. „Der andere Jugendliche, ein 16-jähriger Stralsunder, versuchte, ihn zu beruhigen, was ihm jedoch nicht gelang.“

Die Beamten stellten fest, dass der Ältere der beiden getrunken hatte. Eine Messung des Atemalkohols ergab einen Wert von 0,95 Promille. Aufgrund des aggressiven Verhaltens und weil der 17-Jährige nicht die Daten eines Erziehungsberechtigten nennen wollte, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. „Dabei versuchte er, die Beamten körperlich anzugreifen, bespuckte einen und beleidigte sie“, schildert Müller weiter. „Bei der Durchsuchung seiner Person wurden diverse Betäubungsmittel aufgefunden und anschließend beschlagnahmt.“

Endstation Krankenhaus

In der Polizeidienststelle wurde die Mutter verständigt. Als sie ihren Sohn abholte, wurde der 17-Jährige erneut aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten. „Außerdem versuchte er, einen Beamten zu schlagen“, berichtet der Polizeisprecher. Schließlich wurden Rettungskräfte hinzugezogen, die den Heranwachsenden in Begleitung von Polizisten ins Krankenhaus brachten. Gegen ihn werde nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Später kontrollierten die Polizisten noch einmal die Schillstraße, stellten dort aber keine Sachbeschädigungen fest. Auch von verletzten Polizisten ist in der Mitteilung der Polizei keine Rede.

