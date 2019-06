Stralsund

Er war der Polizei bereits bekannt: Jetzt ist ein 17-Jähriger in Stralsund gleich zweimal in einer Nacht dabei erwischt worden, wie er Fahrräder stahl. Zunächst war er mit einem 15-Jährigen und einer 17-Jährigen unterwegs. Das Trio wurde am Sonntag gegen 1.10 Uhr auf dem Tribseer Damm dabei beobachtet, wie es zunächst zu Fuß und plötzlich mit zwei Rädern unterwegs war. Offenbar waren die drei Jugendlichen gerade dabei, ein weiteres Fahrrad zu stehlen, als sich der Besitzer an Beamte eines Funkstreifenwagens wandte, der gerade vorbeikam.

Flucht von zwei der drei Verdächtigen

Der 15-Jährige, welcher ebenfalls bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, konnte in Gewahrsam genommen werden. Die beiden anderen flüchteten zunächst mit den entwendeten Fahrrädern, konnten aber kurze Zeit später ebenfalls gefasst und in Gewahrsam genommen werden.

Fahrräder wurden sichergestellt

Nachdem alle drei Jugendlichen in die Obhut der Eltern oder Betreuer übergeben worden waren – mittlerweile war es 2.35 Uhr –, machte sich der 17-Jährige unerlaubt erneut auf den Weg und klaute ein Rad. Wenige Minuten später stellten ihn die Beamten jedoch. Gegen das Trio wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Die Räder wurden sichergestellt, um sie den Eigentümern zukommen zu lassen.

Thomas Pult