18 Babys in Stralsund geboren: Willkommen Milo, Becky und Vince

18 Babys haben in der vergangenen Woche (26. Juli bis 1. August 2021) im Helios Hanseklinikum Stralsund das Licht der Welt erblickt. Fünf von ihnen sollen an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Am 26. Juli wird künftig Eva Johanna Emily Kiefert aus Sassnitz ihren Geburtstag feiern. Sie wurde um 11.20 Uhr geboren, wog 3690 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Über die Geburt ihres Sohnes konnten sich die Eltern von Milo Wehlitz am 27. Juli um 18.30 Uhr freuen. Er brachte bei einer Körpergröße von 53 Zentimetern 3680 Gramm auf die Waage. Sein Kinderbettchen steht in Grimmen.

Zuwachs für die Hansestadt

Martha Behm gab am 28. Juli um 13.19 Uhr im Kreißsaal der Klinik ihren ersten Schrei von sich. Das Mädchen aus Stralsund wog 4170 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Zuwachs für die Hansestadt gab es auch am 29. Juli. Um 19.48 Uhr trug sich Becky Krehmke mit 3140 Gramm und 49 Zentimetern in das Buch der Geburten ein.

Ein Sonntagskind ist Vince aus Elmenhorst. Er kam am 1. August um 1.41 Uhr zur Welt. Bei der Geburt wog der Junge 2650 Gramm und maß 43,5 Zentimeter.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

