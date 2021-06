20 Babys in Stralsund geboren: Willkommen Liam, Elina und Charlotte

Stralsund

20 Babys haben in der vergangenen Woche (7. bis 13. Juni 2021) im Helios Hanseklinikum Stralsund das Licht der Welt erblickt. Acht von ihnen sollen an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Als geburtenstärkster Tag erwies sich der 8. Juni. Insgesamt kamen an diesem Dienstag fünf Kinder auf die Welt. Dazu zählt unter anderem Lulia Aldabbak , die um 10.24 Uhr mit 3600 Gramm und 53 Zentimetern geboren wurde. Sie wird in Stralsund zu Hause sein. Am 8. Juni feiert künftig auch Oarif Uddin aus Stralsund seinen Geburtstag. Er trug sich um 16.29 Uhr mit 4130 Gramm und 55 Zentimetern in das Buch der Geburten ein. Um 23.14 Uhr erblickte schließlich Liam Jason Kuckert aus Sassnitz mit 3020 Gramm und 50 Zentimetern das Licht der Welt.

Am 11. Juni konnten sich die Eltern von Elina Dabel um 9.53 Uhr über die Geburt ihrer Tochter freuen. Sie wog 3430 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Ihr Babybettchen steht in Stralsund. Ihr folgte an diesem Tag um 10.50 Uhr Karol Hendryk Kobialka von der Insel Hiddensee. Er wog bei einer Körpergröße von 54 Zentimetern 3755 Gramm.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ahil Ali Guled gab am 12. Juni um 7.51 Uhr seinen ersten Schrei von sich. Der Junge aus Stralsund wog 4125 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Um 14.27 Uhr folgte Charlotte Krüger mit 4380 Gramm und 54 Zentimetern. Auch sie ist in Stralsund zu Hause.

Den Reigen der Geburten in der vergangenen Woche beschloss Sonntagskind Jella Lotte Blockus aus Garz am 13. Juni um 11.44 Uhr. Sie brachte bei einer Größe von 51 Zentimetern 3835 Gramm auf die Waage.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ