Stralsund

Die aktuelle Leader-Förderperiode 2014 bis 2020 geht in die wohl letzte Projektauswahlrunde. Von den ursprünglich 8,2 Millionen Euro Fördermittel, die der Lokalen Aktionsgruppe Nordvorpommern für die Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie zur Verfügung standen, sind bereits acht Millionen ausgegeben.

So konnten Leitprojekte wie die Wiederherstellung der alten Gärtnerei Parow, die Markenbildung und Entwicklung der Tourismusdestination Vogelparkregion Recknitztal, die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses Steinhagen, Sanierungsarbeiten am Kloster Ribnitz sowie die Unterstützung der Opernale 2016 erfolgreich umgesetzt werden.

Allein in das Parower Projekt flossen rund 500 000 Euro. Die historische Orangerie wurde als Lehr- und Schaugarten wieder aufgebaut werden. Das Projekt der Gemeinde Kramerhof und des Nieparser Storchennest-Vereins hat es in der Leader-Aktionsgruppe auf Platz 1 der Prioritätenliste geschafft. 695 000 Euro wurden in das „Urban Gardening Projekt“ gesteckt werden. 528 000 Euro davon kamen als Förderung aus dem Leader-Topf. Den Eigenanteil stemmt die Gemeinde Kramerhof, die großes Interesse daran hat, das Gelände um die Alte Gutsgärtnerei wieder zu beleben. Der erste Schritt ist dazu ist gemacht.

Aber auch Projekte mit einer geringen Fördersumme konnten öffentlichkeitswirksam unterstützt werden. Das mobile Landkino aus Niepars konnte mit Unterstützung des Leader-Topfes moderne Technik und zuletzt sogar ein eigenes Auto anschaffen, um die Erreichbarkeit der unterschiedlichen Spielorte zu sichern. Der Kunstverein Ribnitz-Damgarten bekam für die erste Drucklegung des Magazins KulTouren ebenfalls Leader-Fördermittel.

Das Förderprogramm bietet viele Möglichkeiten. Private Antragsteller, Vereine, Unternehmen und auch kommunale Verwaltungen, die Nordvorpommern attraktiver und stärker machen wollen, sei es im Tourismus, in der Wirtschaft, im Denkmalschutz, auf dem Gebiet der Kunst und Kultur oder zur Steigerung der Lebensqualität, haben die Möglichkeit sich zu bewerben.

Die Lokale Aktionsgruppe Nordvorpommern hofft, mit dem verbleibenden Restbudget Projekte, die durch kreative und neuartige Ansätze den aktuellen Herausforderungen begegnen, umsetzten zu können.

Alle Interessierten sind nun aufgerufen, ihre Vorschläge in Form einer Projektskizze bis zum 15. August 2019 beim Regionalmanagement einzureichen. Ende Oktober entscheidet die Lokale Aktionsgruppe Nordvorpommern, welche Projekte aus dem Budget für 2020/21 noch umgesetzt werden können.

Weitere Informationen sowie die benötigten Unterlagen stehen Ihnen unter www.leader-nordvorpommern.de zum Download bereit. Gerne berät auch die Regionalmanagerin: Katharina Bötzer, 03831/357 1275, katharina.boetzer@lk-vr.de. Ines Sommer

