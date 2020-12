Sporthallen-Einweihung in Franzburg, SEK-Einsatz in Velgast, Schreiadler-Fototour in Niepars oder Schließung von Banken in Tribsees und Richtenberg und noch vieles mehr – die OZ zeigt noch einmal die Bilder von den wichtigsten Ereignissen im Jahr 2020 im Landkreis rund um Stralsund.