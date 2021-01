Stralsund

Die Polizei hat am Dienstag in Stralsund eine große Suchaktion nach dem 25 Jahre alten Paul Steinke gestartet. Der junge Mann ist in einer Heimeinrichtung in der Hansestadt untergebracht und wird dort seit dem 5. Januar gegen 11.30 Uhr vermisst. Der 25-Jährige ist krank und benötigt dringend medizinische Hilfe. Die Polizei hat eine Personenbeschreibung herausgegeben und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Wird seit Dienstag gegen 11.30 Uhr vermisst: Paul Steinke aus Stralsund Quelle: Polizei

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Paul Steinke ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkle kurze Haare, einen schlaksigen Gang, ein Muttermal auf der linken Wange und eine kleine Narbe auf der Stirn. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeansjacke und einer blauen Jeanshose.

Sofort eingeleitete Suche bislang ohne Erfolg

Kräfte des Polizeihauptreviers Stralsund haben sofort die Suche nach dem Vermissten aufgenommen. Dabei kam auch ein Fährtenhund zum Einsatz. Zudem wurden benachbarte Dienststellen informiert. Bislang führte die Suche jedoch nicht zum Erfolg. Die Bevölkerung wird um Unterstützung gebeten.

Wer Paul Steinke gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900 zu wenden. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von OZ