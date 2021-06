25 Jahre Sound Projekt Stralsund: Krise gemeistert, Neustart vor Augen

Stralsund

Wer dieser Tage die Verantwortlichen der Stralsunder Veranstaltungstechnik-Firma Sound Projekt trifft, sieht sich einem äußerst gut gelaunten, entspannten und zuversichtlichen Dreier-Team gegenüber. Gut gelaunt sind die beiden Unternehmensgründer und Geschäftsführer Andreas Groß (50) und Holger Kanehl (56) sowie Projektleiter Fabian Schwabe (26), weil sie gerade das 25-jährige Firmenjubiläum feiern. Entspannt sind sie, weil sie finanziell gut durch die Coronakrise gekommen sind und weil sie um ihr Können und ihre Ausstattung wissen. Und Zuversicht strahlen sie aus, weil das Geschäft langsam wieder losgeht. Denn die Telefone klingeln nun immer häufiger.

Während des Interviews bekommt Fabian Schwabe eine Anfrage aufs Handy. Schiffstaufe in Wismar. Benötigt werden Zelt und Beschallung für 100 Personen. „Eher eine kleine Sache“, meint Schwabe, der auch die Öffentlichkeitsarbeit macht. Kurze Zeit später klingelt es bei Andreas Groß. Eine Musikerin, die in Prerow ein Konzert spielen soll, hat ein Problem mit der Technik. Groß erklärt, hilft, löst das Problem.

Fabian Schwabe ist für Projektleitung, Disposition und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Quelle: Kai Lachmann

„About you Pangea Festival“: 15 000 Gäste sind genehmigt

Doch nach dem Lockdown beschäftigen sich die Stralsunder Veranstaltungstechniker nicht nur mit „eher kleinen Sachen“. Vor Augen haben sie auch die Festspiele MV, 70 Jahre Deutsches Meeresmuseum und das „About you Pangea Festival“ in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten mit genehmigten 15 000 Besuchern vom 19. bis 22. August. „Unterschrieben ist aber noch nichts“, merkt Schwabe an. „Selbst wenn ein Vertrag unterschrieben ist, gibt es keine Garantie, dass die Sache auch stattfindet“, fügt Kanehl an.

Er erinnert an eine große Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer in der Rostocker Stadthalle im vergangenen Frühjahr. „Wir hatten den Lkw gepackt und wollten gerade losfahren. Dann kam der Anruf, dass der Termin wegen Corona kurzfristig abgesagt werden muss.“

Langer Winter des Wartens

Im März 2020 brach nicht nur das Geschäft, sondern gleich die ganze Veranstaltungsbranche zusammen. Aufträge wurden storniert, zu tun gab es nichts mehr. Stattdessen machte sich Ungewissheit breit – aber keine Nervosität. „Wir haben immer gut gewirtschaftet und Rücklagen gebildet“, blickt Groß zurück.

Trotzdem musste Sound Projekt reagierten, fast alle der knapp 20 Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit, die Fahrzeugflotte wurde abgemeldet, staatliche Hilfe beantragt. Im Sommer waren zwar wieder einige Sachen möglich, doch bevor es richtig losging, musste im Herbst abermals alles heruntergefahren werden. Ein langer Winter des Wartens folgte.

Die Fahrzeugflotte musste abgemeldet werden, um Kosten zu sparen. Quelle: Kai Lachmann

„Wir haben unsere Boxen nebeneinandergestellt“

Corona entwickelte sich zur härtesten Durststrecke der Firmengeschichte, die vor 25 Jahren in der Lübecker Allee mit einem kleinen Laden begann. Groß und Kanehl arbeiteten als DJs. Keine Konkurrenz, wie sie betonen, sondern Kollegen. Dorffeste, Hochzeiten, was eben so anlag. Beide hatte nicht nur Tonträger, sondern auch ein bisschen Technik: Mischpulte, Boxen, Licht. „Bei einer Veranstaltung des Volkssportclubs im Paul-Greifzu-Stadion haben wir zum ersten Mal unsere Boxen nebeneinandergestellt“, blickt Kanehl zurück. „Das war sozusagen der Urknall“, fügt Groß an.

Entspannt und zuversichtlich: Auf der Couch sitzen die Firmengründer Andreas Groß (50, l.) und Holger Kanehl (56). Quelle: Kai Lachmann

Die DJ-Termine liefen gut, das Verleihen von Technik lief sogar noch besser. „Wir haben hauptsächlich Aufträge in Stralsund und auf Rügen gehabt, Beach-Partys, Techno-Events“, erzählt Groß. Sie hätten immer an die Firma geglaubt und alle Gewinne wieder ins Unternehmen gestreckt. 2000 dann der nächste Meilenstein: der Bau des Firmensitzes in der Zunftstraße. Im Laufe der Jahre kam immer mehr dazu – größere Bühnen, besseres Licht, mehr Hallen, mehr Fahrzeuge. Auch die Veranstaltungen wurden größer: Andrea Berg vorm Strelapark mit mehreren Tausend Zuschauern, Konzerte von ZZ Top und Billy Idol in anderen Städten.

250 000 Euro für den „Mercedes“

„Man wächst mit der Technik“, sagt Groß. Einen besonderen Schritt nach vorne machte die Firma mit der Anschaffung einer Soundanlage für 250 000 Euro. „Das Boxen-System war international anerkannt. Wir haben uns sozusagen den Mercedes unter den Lautsprechern gekauft.“ Es folgten Aufträge von Bela B (Die Ärzte), Roland Kaiser, der Brauerei Stralsund, Rostock rockt, Modenschauen (u. a. Versace), Messeausstattungen und als besonderer Höhepunkt das Lollapalooza-Festival in Berlin mit Star-DJ David Guetta und 50 000 Gästen. „Wenn man dann so mit einem 40-Tonner voller Technik ins Olympiastadion fährt... ui ui ui...“, erinnert sich Holger Kanehl und schmunzelt.

Das Soundsystem ist längst erneuert, das Lichtsystem auf LED umgerüstet und alles wartet in den Hallen darauf, aufgebaut zu werden. Das hätte das Sound Projekt Team auch gerne zum Firmengeburtstag gemacht. Doch wegen Corona gab es den Festakt nur online. Die Technik für digitale Übertragungen ins Internet hat Sound Projekt natürlich auch.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kai Lachmann