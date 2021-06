26-Jährige aus Grimmen vermisst: Wer hat Anna S. gesehen?

Grimmen/Stralsund

Seit Montagabend wird die 26 Jahre alte Anna S. aus Grimmen vermisst. Wie die Polizei in der Nacht mitteilt, wurde die Frau zuletzt im Krankenhaus West in Stralsund in der Rostocker Chaussee 70 gesehen. Das Gebäude verließ die Frau in unbekannte Richtung.

Die Frau hat gesundheitliche Probleme und benötigt dringend medizinische Hilfe. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.

So wird die 26-Jährige beschrieben: Anna S. ist 164 cm groß, schlank und hat mittlerweile dunkle, kurze lockige Haare. Das Foto ist daher nicht mehr aktuell. Welche Kleidung die Frau zuletzt trug, ist nicht bekannt.

Wird seit Montagabend vermisst: Die 26 Jahre alte Anna S. aus Grimmen. Quelle: privat/Polizei Grimmen

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Telefonisch erreichen Hinweisgeber die Polizei in Grimmen unter Tel. 038326/570. Im Internet können Hinweise hier abgegeben werden.

Von RND/axl