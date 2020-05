Ein 29-Järhiger mit Bewährungsstrafe hat im Ostseecenter in Stralsund gestohlen. Polizeibeamte nahmen ihn fest, der Richter ordnete Haft an.

29-Jähriger landet nach Diebstahl in Stralsund im Gefängnis

