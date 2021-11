2G-Regel: Scharfer Start in Vorpommern - So trifft es Stralsund

Stralsund

Die pandemische Lage spitzt sich in Vorpommern-Rügen weiter zu. So hat die Inzidenz im Landkreis in den letzten Tagen die Hürde in die Stufe 3 (orange) laut Corona-Landesverordnung genommen. Dies sorgt dafür, dass man in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens ab Mittwoch zur 2G-Regelung übergeht – eine empfindliche Einschränkung für viele Stralsunder. Doch Veranstalter, Museen oder auch Kosmetikstudios sind darauf vorbereitet.

„Für den Museumsbesuch im Ozeaneum und Natureum gilt ab Mittwoch entsprechend der Landesverordnung die 2G-Regel“, sagt Diana Meyen. Sprecherin für das Deutsche Meeresmuseum. Die anderen Standorte, wie das Meeresmuseum und das Nautineum, seien derzeit ohnehin planmäßig geschlossen. „Wir arbeiten derzeit an den erforderlichen Informationsketten, insbesondere im Ticketvorverkauf. Die Kontrollen erfolgen wie bisher direkt am Einlass. Wer bei uns im Publikumsverkehr arbeitet, ist geimpft, genesen oder tagesaktuell bei Dienstantritt getestet“, so Meyen.

Theater-Publikum wohl größtenteils geimpft

Das Publikum am Theater Vorpommern wurde zum größten Teil bereits über die Änderungen aufgeklärt. Dies erfolgte einerseits über die Internetseite – aber auch telefonisch und via Mail. „Bei uns ist es unproblematisch“, sagt Helga Haase, Pressesprecherin vom Theater Vorpommern. „Die meisten unserer Zuschauer sind geimpft oder auch genesen.“ Trotz 2G-Regelung hält das Theater am Schachbrettmuster für die Verteilung des Publikums in den Spielstätten fest. Dadurch können im Großen Haus nur rund 200 Karten verkauft werden, sonst sind es 430. “Das Sicherheitsbedürfnis bei den Zuschauern ist groß. Sie fühlen sich mit dem Abstand besser. Diese Rückmeldung haben wir aufgenommen – und dem wollen wir auch entsprechen.“

Kontrollen vor Vorstellungsbeginn

Auch die Premiere des Weihnachtsmärchens „Die Eiskönigin – Eine Geschichte über Freundschaft“, die am Donnerstag ab 18 Uhr auf der Bühne des Stralsunder Sticer-Theaters zu erleben ist, wird nun von der aktuellen Anordnung überschattet. “Wir haben per Mail bereits alle über die 2G-Regel informiert“, sagt Intendant Axel Zühlsdorf. “Darüber ist natürlich nicht jeder glücklich. Es gibt auch ungeimpfte Omas, die ihren Enkel dann nicht sehen können. Wichtig ist aber, dass wir die Premiere für unser Publikum – aber auch unsere Schauspieler möglich machen.“ Zühlsdorf und eine weitere Mitarbeiterin werden dann selbst am Einlass die Impfnachweise kontrollieren. Bei den Schülern sei die Situation einfacher. Zwar sind diese nicht geimpft, dennoch: “Bei den Schulkindern wissen wir, dass sie regelmäßig an den Schulen getestet werden.“

Im Stralsunder Cinestar machen Plakate bereits beim Betreten des Hauses auf die geltenden Vorschriften aufmerksam. Auch beim Ticketkauf weisen die Mitarbeiter nochmals darauf hin, dass spätestens am Einlass ein Nachweis über den Geimpft- oder Genesen-Status gefordert wird.

Einschränkungen für Besucher im Kosmetik- und Fitnessbereich

Sina Langguth (v.l.) und Christin Krieg , Kosmetikerinnen im Beauty Center Stralsund in der Bahnhofspassage . Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Die Chefin des Beauty Centers Stralsund, Silvana Mielke, versteht die Welt nicht mehr und die politischen Entscheidungen in der Corona-Krise schon lange nicht. „Es ist für mich eine Ungleichbehandlung, wie mit unserer Branche abermals umgegangen wird und ein weiterer Keil zwischen die Handwerksbereiche der körpernahen Dienstleistungen getrieben wird – das führt zu einer noch tieferen Spaltung in allen Bereichen unserer Gesellschaft“, so die entnervte Unternehmerin. „Alle Mitarbeiterinnen, einschließlich mir, sind geimpft und wir lassen uns mehrmals die Woche testen – was sollen wir denn noch machen?“, fragt sich Silvana Mielke. Die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften hält sie ebenso wenig für zielführend, wenn sie in den Medien liest, dass es immer mehr Impfdurchbrüche gibt und die Viruslast bei beiden Gruppen genauso hoch ist. Die Umsätze gehen seit knapp zwei Wochen spürbar zurück und nicht wenige Kundinnen sagen Termine ab, weil sie verunsichert oder in Quarantäne sind, so die Geschäftsfrau.

Bei Stefan Fischer im Gym Fitness World Fitness Studio gab es bereits Diskussionen zwischen Sportlern und Angestellten. „Da unsere Klientel aber die ältere Generation ist, sind wahrscheinlich sowieso 90 bis 95 Prozent geimpft“, sagt der Betreiber. Die neue Verordnung veranlasst ihn jedoch noch nicht dazu, pessimistisch auf den Winter zu schauen. „Es ist die Anweisung, da können wir nicht gegen machen. Und ich gehe mal davon aus, dass es zumindest bei 2G bleiben wird und wir nicht wieder komplett schließen müssen“, hofft Stefan Fischer.

Sorgen auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt

Für Unsicherheit sorgt der Sprung in Stufe 3 auch auf dem Weihnachtsmarkt. „Wir kommen hier her, stecken unser letztes Geld rein und hoffen, dass wir öffnen dürfen. Es ist der letzte Strohhalm, an den wir uns klammern. Wir haben lange genug weggesteckt“, sagt Kurt Meisel, der aktuell auf dem Neuen Markt Glühweinstand, Schaukel und das kleine Riesenrad aufbaut. Die Markttreibenden haben bereits alles in die Bestellungen zum Weihnachtsmarkt investiert und haben auch erst kürzlich wieder ihre Versicherungen aktiviert.

„Man ist schon mit einem komischen Gefühl hergekommen, so viel wurde bereits abgesagt“, meint Kurt Meisel. Dabei hat man sich auf dem Markt bemüht, alles etwas luftiger aufzubauen, um mehr Abstände zu gewährleisten und auch ein Hygienekonzept erstellt. „Frau Schwesig hat gesagt, dass Weihnachtsmärkte nicht von 2G betroffen sein sollen“, so der Händler. Laut Corona-Infoportal des Landes soll die 2G-Regelung vorrangig im Innenbereich durchgesetzt werden, nicht im Außenbereich. Darauf hoffen die Schausteller auf den Märkten. Welche Auswirkung die Stufe Orange jetzt auf den Betrieb im Rathauskeller hat, wird sich noch in dieser Woche entscheiden.

„In der Hansestadt laufen die Vorbereitungen Hochtouren“, sagt eine Sprecherin der Hansestadt Stralsund. Ab Mittwoch, 17. November, wird somit unter anderem der Zugang zum Stralsunder Zoo und auch zur Stadtbibliothek gemäß der Corona-Landesverordnung über 2G geregelt.

Von Kay Steinke, Christian Rödel und Wenke Büssow-Krämer