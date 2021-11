2G auf Weihnachtsmarkt Stralsund: So dramatisch ist die Lage am ersten Tag

Stralsund

Dampfender Glühwein, frisch gebackene Mutzen und saftige Bratwurst: Nirgends sonst kann die besinnliche Zeit besser – oder leckerer – genossen werden als auf den Stralsunder Weihnachtsmärkten auf dem Alten und Neuen Markt. Seit Donnerstag elf Uhr können Ungeimpfte den verführerischen Duft jedoch nur noch von weitem genießen. Die 2G-Regelung wurde landesweit eingeführt. Im Rathauskeller müssen sogar Genesene und Geimpfte noch zusätzlich ein negatives Testergebnis vorlegen. Einigen ist das zu bunt. Ergebnis: sinkende Besucherzahlen und ratlose Schausteller.

„Wir müssen jetzt einfach mal abwarten“, berichtet Alexander Börner, Betreiber der Grillhütte auf dem Neuen Markt. Seine Bratwurst scheint den Stralsundern gut zu schmecken: „Die letzten Tage sind super gelaufen, heute ist es aber schon deutlich ruhiger“, beobachtet er. Die 2G-Verordnung befürworte der aus Hammer angereiste Standbetreiber, dennoch mache er sich Sorgen. „Wir haben schon alles vorbereitet und die Ware eingekauft, ich hoffe wir müssen nicht wieder abreisen.“ Für die Schausteller sei der Weihnachtsmarkt eine der wichtigsten Veranstaltungen. Sollte dieser vorab schließen müssen, hätten es viele nicht leicht. Eine Verschärfung der Maßnahmen auf 2G+ hält er für katastrophal. „Wir bleiben bis zum Schluss, aber die Gesundheit geht eben vor“, betont Alexander Börner. Er selbst sei sowohl geimpft als auch getestet und möchte mit gutem Beispiel vorangehen.

Alexander Börner betreibt mit seinem Kollegen die Grillhütte auf dem Neuen Markt. Er hofft, dass sein Stand noch möglichst lange bleiben kann. Quelle: Barbara Waretzi

„Ich habe Angst, dass wir schließen müssen“

Die Lage beurteilt Steffi Berger-Peters ähnlich. Bereits seit 1964 betreibe das traditionelle Familienunternehmen den Glühweinstand auf dem Neuen Markt. „Wir sind jedes Jahr hier“, betont die Anklamerin stolz. Seit Montag biete sie neben Christkindelglühwein auch Holunder- und Heidelbeerglühwein an. „Die letzten Tage waren wirklich schön“, erzählt sie. Wie es nun weitergehen soll, weiß Berger-Peters noch nicht. „Man schläft jede Nacht mit Ungewissheit ein“, berichtet ihr Sohn Matthias Peters. Er habe das Autoscootergeschäft seiner Eltern 2017 übernommen. „Ich weiß nicht, was morgen sein wird“, äußert er seine Bedenken. Eines sei aber klar: Mit 2G+ wird es eng.

Steffi Berger-Peters (r.) und ihre Kollegin Mandy Kühnert (l.) freuen sich jedes Jahr auf den Weihnachtsmarkt. Quelle: Barbara Waretzi

„Ich habe Angst, dass wir schließen müssen. Ein Kollege aus Neubrandenburg musste sein Fahrgeschäft aufgrund von 2G+ schon dichtmachen. Es hat sich einfach nicht mehr rentiert“, bemerkt Tim Gärtner bitter. Er betreibt für die Firma Haberkorn den „Chaos Airport“ auf dem Neuen Markt. Dabei handelt es sich um ein Laufgeschäft mit zwei Etagen, auf denen ein Flughafen in Form eines Parcours nachgestellt wird. „Es war so schön, mitanzusehen, wie die Gäste mit einem Lächeln rausgekommen sind“, erzählt er. Anderthalb Jahre lang mussten die Fahrgeschäfte eingelagert werden, nur mit Hilfe von staatlichen Hilfen konnte sich das Unternehmen über Wasser halten. „Die Kunden haben sich gut an die Regeln gehalten. Haben Masken getragen, wo der Abstand nicht eingehalten werden konnte.“ Ob sich die Besucher mit 2G+ anfreunden können, bezweifelt der aus Halle angereiste Tim Gärtner.

Tim Gärtner ist extra aus Halle angereist, um für das Unternehmen Haberkorn den „Chaos Airport“ auf dem Neuen Markt zu betreiben. Quelle: Barbara Waretzi

Ab Samstag 2G+ auf allen Weihnachtsmärkten: Das Ende?

„Wir wissen noch gar nicht, wie die Kontrollen ablaufen sollen“, bemerkt Jessica Paulus von „Knuspernuss“ auf dem Alten Markt. Einen Kontrolleur habe die Mittelfrankenerin Donnerstagvormittag nicht gesehen. „Wir haben heute noch über die Umsetzung der Kontrollen diskutiert. Die Händler sollen an ihren Ständen den Status der Gäste überprüfen. Diese erhalten einen Stempel auf die Hand, mit dem sie dann auch andere Stände besuchen können“, klärt Ulf Klingenberg von den Stadtwerken auf. Doch damit nicht genug: „Ab Samstag, dem 27. November, gilt auf allen Weihnachtsmärkten 2G+“, bestätigt er.

Wie sich diese Verordnung auf die Besucherzahlen auswirkt, wurde bereits im Rathauskeller deutlich: „Gestern hatten wir um diese Uhrzeit über 350 Besucher, heute sind es 21“, betont die Kontrolleurin vor dem Eingang. Zusammen mit ihrem Kollegen überprüft sie die Zertifikate und Testergebnisse. Heute Vormittag müssen sich die beiden jedoch dem Unmut der Bürger stellen. Drei Stralsunderinnen nahmen den Aufwand auf sich, zu gerne wollen sie die schönen Kunsthandwerke im Gewölbekeller sehen. „Wir waren im Zelt auf dem Alten Markt testen“, erklärt Renate Lempke. Dabei hätten sie sogar noch Glück gehabt, nur 15 Minuten mussten die Damen in der Schlange stehen. „Wir waren vor dem Ansturm da, sonst hätten wir sicher noch länger gewartet“, betont ihre Freundin Regina Hoppe.

Ab Sonnabend wird für den Besuch der Stralsunder Weihnachtsmärkte ein negatives Testergebnis benötigt. Quelle: Barbara Waretzi

Das Testzelt von Dohrmed läuft bereits auf Hochtouren. Doch wie sich die neue Regelung auf die Weihnachtsmärkte auswirkt, ist noch unklar. Fakt ist: Sollten die Besucherzahlen auf ein Minimum sinken, könnte es für alle Schausteller und Händler eng werden. Denn nicht jeder will sich für den Weihnachtsmarktbesuch testen lassen – zudem waren die Kapazitäten am Donnerstag bereits am Limit.

Von Barbara Waretzi