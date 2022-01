Stralsund

Bereits seit November hält Siegbert Peiß seine Tür für Gäste geschlossen. Die 2G-plus-Regelung hält die Urlauber fern. „Und für zehn Prozent Belegung zu öffnen, macht keinen Spaß. Daher haben wir freiwillig zugemacht“, erklärt der Inhaber des Altstadt Hotel Peiß.

Für das Weihnachtsgeschäft zu öffnen, wäre ihm zu riskant gewesen, da hier auch noch eine Stornierung der wenigen gebuchten Zimmer zu befürchten war. 13 Zimmer hat sein Haus in der Tribseer Straße. „Wenn ich fünf Belegungen habe und die Gefahr besteht, dass davon vielleicht auch noch vier kurzfristig stornieren, brauche ich nicht zu überlegen“, so Siegbert Peiß.

Evelyn und Siegbert Peiß vom gleichnamigen familiengeführten Altstadt-Hotel Peiß lassen bei 2G plus ihre Tür geschlossen und hoffen auf April. Quelle: Christian Rödel

Fast ein Drittel lässt die Türen zu

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern hat in einer Umfrage ermittelt, dass sich 30 Prozent der Gastgewerbebetriebe ebenso wie Siegbert Peiß für eine Schließung entschieden haben. Weitere 20 Prozent denken darüber nach, in den kommenden Wochen die Türen zu schließen.

Demnach klagen 85 Prozent der Unternehmen über weniger Gäste. Die Umsatzverluste werden mit bis zu 55 Prozent im Vergleich zum Januar 2019 angegeben. Jedes zweite Unternehmen sieht sich laut Dehoga in seiner Existenz bedroht. 73 Prozent der Betriebe, die sich in MV an der Befragung beteiligt haben, haben bereits Kurzarbeit für den Monat Januar beantragt.

„Die Umfrage und die Ergebnisse belegen es: 2G plus wirkt für viele Unternehmen, vor allem für gastronomisch geprägte Betriebe, wie ein Lockdown. Ich appelliere dringend an die Politik, den notleidenden Unternehmen auch in diesem Jahr weiterzuhelfen“, so Mecklenburg-Vorpommerns Dehoga-Präsident Lars Schwarz.

Bisher können die Unternehmen im Falle einer Schließung aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit Überbrückungshilfen für den Monat Januar beantragen. Darüber hinaus gibt es aber noch keine Zusagen. „Allerdings fordern wir auch für die restliche Laufzeit der Überbrückungshilfe IV die Möglichkeit, dass Unternehmen freiwillig schließen können, wenn eine Öffnung unwirtschaftlich ist, ohne den Hilfsanspruch zu verlieren“, sagt Lars Schwarz.

In dem Zusammenhang sieht er aber noch Korrekturbedarf beim Kurzarbeitergeld. „Genau hier könnte nämlich eine freiwillige Schließung – auch aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit – den Anspruch auf Kurzarbeitergeld zunichtemachen. An diesem Punkt muss ganz klar nachgesteuert werden. Es ist nach wie vor nicht nachvollziehbar, warum mit Blick auf die staatlichen Überbrückungshilfen jene freiwillige Schließung möglich ist und bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld genau dieser Fakt eine nahezu unüberwindbare Hürde darstellt“, kritisiert der Dehoga MV-Präsident.

„Wir verdienen kein Geld – wir verlieren Geld“

„Wir verdienen kein Geld – wir verlieren Geld. Das ist nicht lustig, aber wir beißen uns durch und hoffen, auch die Corona-Welle geht vorbei.“ Thomas Eberl, Geschäftsführer Hotel am Jungfernstieg Quelle: C.Rödel

Dass die 2G-plus-Regelung starke Auswirkung auf das Gastgewerbe mit sich bringt, bestätigt auch Thomas Eberl vom Hotel am Jungfernstieg. „Es hat sich schon in der Belegung für den Dezember gezeigt. Es wurde viel storniert. So schnell wie der Schnee wegschmilzt, schmolz auch die Belegung“, berichtet der Geschäftsführer. „Aber wir haben geöffnet.“ Trotzdem ist er froh, dass es keinen kompletten Lockdown gibt.

Dass er seine Leute noch alle beschäftigen kann, ist im Hotel am Jungfernstieg auch dem Stralsunder Marzipan zu verdanken, welches Beschäftigungsalternativen bietet. „Ich versuche Kurzarbeit zu vermeiden. Das würde die Kollegen stark demotivieren, oder auch Fluktuation nach sich ziehen“, so Eberl. Er räumt aber auch ein: „Wir verdienen kein Geld – wir verlieren Geld. Das ist nicht lustig, aber wir beißen uns durch und hoffen, auch die Corona-Welle geht vorbei.“

„Lockdown durch die Hintertür“

„Es ist ein Lockdown durch die Hintertür“, sagt Uwe Colberg aus der Hafenresidenz. „Aber wir machen alles was möglich ist, um Gastwirt zu sein, nur eben mit den Einschränkungen“, so der Geschäftsführer. Auch hier läuft der Geschäftsbetrieb weiter, wenn auch mit deutlich weniger Gästen. Unterschiedliche Vorgaben der einzelnen Bundesländer verunsichern die Reisenden. „Viele rufen dann vorher an und wir können aufklären, was bei uns möglich ist.“

Abgesehen von der Pflicht eines Nachweises über Impfungen oder dem Tragen einer Maske in öffentlichen Räumen, würden auch geschlossene Museen und andere entfallende kulturelle Erlebnisse die Gäste von einer Reise abhalten. Die Zimmer werden dann häufig von Geschäftsreisenden oder Gästen, die hier Verwandte besuchen, belegt. „Die üblichen Touristen fallen weg. Aber wir haben weiter geöffnet für die, die kommen wollen.“ Allerdings hat er auch schon Kurzarbeit beantragt.

Siegbert Peiß hofft nun auf eine baldige Besserung der Corona-Lage. „Ich will zum 1. April öffnen, da ich damit rechne, dass es sich ab April beruhigt und die Leute dann auch wieder reisen wollen. Das hängt dann oft auch vom Wetter ab“, meint der Inhaber. Zum Osterfest will er aber endlich wieder sein Altstadt Hotel gefüllt sehen.

Von Wenke Büssow-Krämer