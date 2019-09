Bester Hobbybrauer Deutschlands kommt aus Schleswig-Holstein

Stralsund

Mit „Gröner Bagalut“ hat 2019 eine ganze Braugruppe die 3. Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer gewonnen. Unter tosendem Applaus von rund 1300 Bierinteressierten stürmten Markus J. Kohrt, Sarah Moor und Sebastian Winter gegen 20 Uhr auf die Bühne im Störtebeker Brauquartier: Die Schleswig-Holsteiner wurden offiziell zum neuen Deutschen Meister der Hobbybrauer gekürt. Ihr spritzig-frisches Brut IPA setzte sich im harten Wettbewerb gegen die Biere der anderen 150 Hobbybrauer durch und überzeugte die Expertenjury aus Brauern, Sommeliers und Bierbotschaftern. Ihr Bier hatten die drei unmittelbar vor dem Wettbewerb eingebraut – und zwar am 26. August. „Frischer geht es nicht“, sagt Markus J. Kohrt. Auf Platz 2 landete Jan Mordhorst aus Seevetal ( Niedersachsen), der 3. Platz ging an Sebastian Below aus Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern.

„Mir fehlen die Worte zu dieser wundervollen Überraschung“, sagt Markus J. Kohrt nach der Siegerehrung. „Wir freuen uns riesig und können es noch gar nicht richtig fassen“, so Kohrt. Auf die Idee ein eigenes Bier zu brauen, kam Kohrt vor neun Jahren. Auf einem Dorffest. „Da war Craft Beer in Deutschland noch nicht präsent“, sagt Korth. „Wir haben die Bewegung von Anfang an mitgenommen.“ Auch bei der ersten Meisterschaft der Hobbybrauer war er bereits dabei. Damals stand er aber noch nicht auf dem Treppchen, dies gelang seiner Braugruppe erst 2018 beim Publikumspreis. „Letztes Jahr ging wir mit einem Kreativbier mit Tannentrieben an den Start“, sagt er. „Da hatten wir uns die Haare grün gefärbt. Dieses Jahr war es ein Kirschbier. Daher färbten wir uns die Haare vorgestern rot. Das bleibt bei den Leuten in Erinnerung.“

Zur Galerie Die Braugruppe „Gröner Bagalut“ aus Schleswig-Holstein hat 2019 die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer gewonnen. Rund 1300 Besucher kamen zum Bierfestival im Störtebeker Brauquartier Stralsund.

„Mit seinen tropisch-fruchtigen Hopfenaromen, den leichten Rieslingnoten und dem sehr trockenen, schlanken Trunk setzte sich das Brut IPA von „Gröner Bagalut“ ganz klar gegen die Biere der anderen Teilnehmer durch“, erzählt Störtebeker Innovationsmanager Jens Reineke. Als große Siegprämie steht für die Braugruppe ein gemeinsamer Brautag in Stralsund an. „Wir freuen uns schon sehr darauf, das Brut IPA von Markus, Sarah und Sebastian bei uns einzubrauen - ein Bierstil, der auch für uns neu ist“, so Reineke. Vom fertigen Bier erhält der neue Deutsche Meister 40 Kisten nach Hause geliefert. Die drei Hobbybrauer überzeugten auch im Publikumswettbewerb und landeten auf dem dritten Platz der Kreativbiere. Auch nächstes Jahr wollen sie wieder antreten.

Aus den Hobbybrau-Hochburgen MVs, aus Greifswald traten sechs Brauer an aus Rostock vier, schaffte es keiner auf das Treppchen. Die Ehre des Bundeslandes hielt Sebastian Below aus Bad Kleinen hoch. Er gewann mit seiner Version eines Brut IPA ein Bourbon-Fass. Erst vor acht Wochen war es aus den USA für den Wettbewerb importiert worden. Dort will die Führungskraft in einem Wismarer Callcenter sein nächstes Bier einbrauen. Das spezielle an seinem Bier: „Ich baue den Hopfen selbst an“, sagt Below. Dabei hat er erst 2016 mit der Braukunst angefangen – und stand nun gleich bei seiner ersten Wettbewerbsteilnahme auf dem Treppchen.

Von Kay Steinke