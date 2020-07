Stralsund

Seit Dienstagnachmittag galt ein 30-Jähriger in Stralsund als vermisst. Am nächsten Tag wurde er wohlbehalten in Neubrandenburg angetroffen, vermeldete die Polizei. Die Öffentlichkeitsfahndung wird aufgehoben.

Von RND/sal