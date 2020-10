30 Jahre Wiedervereinigung: Festredner in Parow prägte ein Detail der Einheit

Parow

Üblicherweise sind Festakte eher mäßig spannende Veranstaltungen, bei denen große Worte gelassen ausgesprochen werden und die Zuhörer zwischendurch mal heimlich auf die Uhr linsen. Zwar hielt der gemeinsame Festakt des Landkreises Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Stralsund bei der Marine in Parow auch „nur“ Vorträge, Musik und anschließendes Essen bereit. Doch war dort Bemerkenswertes zu hören. Denn Festredner Matthias Gehler hatte ein Detail der deutsch-deutschen Geschichte geprägt.

Gehler war Sprecher der letzten DDR-Regierung, die mit der BRD die Bedingungen für die Wiedervereinigung aushandelte. Eigentlich sollten diese im „zweiten Staatsvertrag“ geregelt werden. Doch den Ost-Politikern sagte der Name nicht wirklich zu. So war es Gehler, der stattdessen die Bezeichnung „Einigungsvertrag“ vorschlug.

Anzeige

Unzufrieden mit der eigenen Wortschöpfung

„Ich konnte in der folgenden Nacht nicht schlafen“, erzählte er den rund 80 geladenen Gästen. Er sei unzufrieden gewesen, da man sich mit einem Vertrag ja immer einige. „,Wiedervereinigungsvertrag’ oder ,Einheitsvertrag’ hätten besser gepasst.“ So schlug er es Ministerpräsident Lothar de Mazière tags darauf vor. Doch dieser habe ihm entgegnet, dass der Name bereits weitergegeben und eine Änderung nicht mehr möglich sei. So unterschrieben Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und DDR-Staatssekretär Günther Krause am 31. August 1990 eben den „Einigungsvertrag“.

Gehler, der später als Journalist und Programmdirektor beim MDR arbeitete, berichtete weiter von Treffen mit den Mächtigen in der damaligen Zeit, etwa mit Michail Gorbatschow, bei dem er spürte, „seine Tage sind bald abgelaufen“. Er sprach auch über den Zustand der Einheit nach drei Dekaden. „Sie ist nicht vollendet. Aber muss sie das sein? Nein. Ich will keine Einheitlichkeit. Ich will Unterschiede – in Mentalitäten, Geschichte, Kultur, Traditionen, meinetwegen auch in Lebensqualitäten. Denn die gibt es auch nach Nord und Süd und innerhalb einzelner Bundesländer.“

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hielt eine sehr persönliche Rede. Seine Oma habe wenige Jahre vor dem Fall der Mauer vorhergesagt: „Die Wiedervereinigung wird kommen.“ Landrat Stefan Kerth (SPD) hört ihm zu. Quelle: Kai Lachmann

Großes Glück – damals wie heute

Emotionale Worte hatte auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) parat. Er sprach von persönlichen Erfahrungen aus der Wendezeit, von großem Glück, das er damals spürte und heute wieder. Badrow sei dankbar dafür, dass seine Tochter und seine beiden Söhne aufwachsen können „in Einigkeit und Recht und Freiheit“.

Von Kai Lachmann