Die Erleichterung war den Eltern ins Gesicht geschrieben, als Amtsvorsteher Thomas Reichenbach am Mittwochabend in der Altenpleener Sporthalle verkündete: „Wir konnten die Kapazität von 135 auf 165 Hortplätze aufstocken. Das heißt, Ihre Kinder, die Mädchen und Jungen der künftigen 4. Klasse, werden weiterhin hier betreut.“ Denn kurz zuvor hatten die Eltern der Viertklässler vom Jugendhaus Storchennest als Hortbetreiber die Kündigung bekommen (die OZ berichtete).Grund: Mit den neuen ersten Klassen fehlten rund 30 Hortplätze.

Eltern wandten sich an die OSTSEE-ZEITUNG

„Warum denn nicht gleich so, die Lösung hätten Sie uns doch schon vor Wochen anbieten können“, fand Richard Obitz. Er hatte sich gemeinsam mit einem anderen Vater besorgt an die OSTSEE-ZEITUNG gewandt, die über das Problem am 25. Juni ausführlich berichtete.

Sylveli Waldow, Kita-Fach- und Praxisberaterin beim Landkreis, erklärte den Eltern: „Wir haben alles rausgeholt, was geht. Von der rechtlichen Seite, zum Beispiel mit der geforderten Quadratmeterzahl pro Kind, sind wir auf der sicheren Seite. Aber die Bedingungen sind alles andere als optimal. Wir reden hier von einer Doppelnutzung mit der Schule. Die Räume sind über drei Etagen verteilt. Das ist eine schwere Aufgabe für die Horterzieher.“ Und auch der zuständige Fachbereichsleiter beim Jugendamt, Daniel Ben Stahnke, betonte: „Auch wenn die Quadratmeterzahlen stimmen, müssen wir uns fragen, was in diesem Haus noch vertretbar ist. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich: Wir haben Bauchschmerzen. Wir müssen eine langfristige Lösung finden.“

Schon letztes Schuljahr nur eine Notlösung

Schon im letzten Schuljahr hätte der Hort gerade noch mal eine befristete Betriebserlaubnis bekommen. „Schon damals haben wir aufgestockt – von 128 auf 139. Die Befristung galt nur als Notlösung für ein Jahr. , Storchennest’ ist davon ausgegangen, dass es keine weiteren Plätze geben wird und hat deshalb den Viertklässlern gekündigt, um Platz für die Kleinen der 1. Klasse zu haben“, sagte Sylveli Waldow.

Die Eltern blieben jedoch bei dem Vorwurf, dass man das alles hätte im Vorfeld bereden können, statt Kündigungen zu verschicken. „Da haben Sie Recht, wir hätten eine Elternversammlung machen müssen. Ich kann mich nur entschuldigen“, so Storchennest-Chefin Anke Ehrecke.

Pädagogische Arbeit leidet

Auch sie sprach von „nicht optimalen Bedingungen“ im neuen Schuljahr. „Wir müssen natürlich jetzt mehr Personal einstellen, dennoch bleibt die Situation mit einer Betreuung auf drei Etagen eine große Belastung für die Kollegen. Und darunter leidet die pädagogische Arbeit am Kind. Das ist die Kröte, die wir jetzt alle schlucken müssen.“ Sie teilte außerdem mit, dass alle betroffenen Eltern eine Brief erhalten mit der Info, dass die Kündigungen aufgehoben sind.

Fehlende Hortplätze seien ein gesamtgesellschaftliches Problem, das es in vielen Kommunen gebe, so Anke Ehrecke. Das könne man jetzt nicht mit der Brechstange ändern. „Die Brechstange haben Sie rausgeholt, nämlich mit der Kündigung“, konterte Frau Stock, seit zehn Jahren mit dem Storchennest als Kita-Träger verbunden.

Shuttle für Dritt- und Viertklässler entfällt

Die Mitteilung, dass der Shuttle-Verkehr vom Hort nach Hause für die 3. und 4. Klassen nun nicht mehr angeboten werden könne, sorgte für weitere Debatten. „Das heißt, der Shuttle wird den zusätzlichen Hortplätzen geopfert“, spitzte Richard Obitz zu. Und auch andere Familien betonten, dass ihnen der Hortplatz ohne Shuttle nichts nütze.

„Ich bin froh, dass ich den Hortplatz wieder habe, mein Kind betreut wird und ich arbeiten gehen kann“, war für Dana Rosenthal aus Schmedshagen die wichtigste Nachricht des Abends klar. „Den Transport organisieren wir schon“, meinte sie. Gemeinsam mit befreundeten Eltern anderer Kinder teile man sich das Abholen, sagte sie der OZ am Rande der Veranstaltung.

Jugendamt : Shuttle ist Luxus und einmalig im Kreis

„Wir haben zwei Shuttle-Fahrzeuge, die jetzt schon ab 13.45 Uhr drei Touren abdecken, die erste führt Richtung Groß Mohrdorf. Dann geht es nach Kedingshagen, hier müssen wir schon zwei Shuttle einsetzen, die haben 16 Plätze, sind es 18 Kinder, fährt der Bus noch ein drittes Mal. Dann kommen noch die Kinder Richtung Preetz. Noch mehr geht nicht, die Bus-Kapazitäten waren im jetzigen Schuljahr schon ausgereizt. Außerdem wird es dann für die Kinder viel zu spät“, erklärte Hortleiterin Jana Sonnenberg, warum man sich nach den Ferien deshalb auf das Fahren der Erst- und Zweitklässler konzentriere. Man wolle aber die Möglichkeit prüfen, ob die Kinder mit dem späten Schülerbus des ÖPNV nach Hause fahren können.

Zwei Kleinbusse setzt Jugendhaus Storchennest ein

Für fünf Stunden Shuttleverkehr stehen zwei Kleinbusse zur Verfügung, einer wird über die Entgelt-Vereinbarung vom Landkreis bezahlt, den anderen steuert „ Storchennest“ bei. „Dieser Shuttle, der Ihre Kinder vom Hort in jedes einzelne Dorf bringt, ist ein Luxus, den es in keiner anderen Stadt oder Gemeinde gibt“, sagte Sylveli Waldow, die 170 Kindertagesstätten in ganz Vorpommern-Rügen betreut. „Ja, das ist Luxus, aber wir brauchen den Shuttle, wir arbeiten beide lange. Deshalb würden wir auch etwas bezahlen dafür“, sagte Herr Melzer aus Groß Kedingshagen und bat darum, das Thema Anfang des Schuljahres zu klären. Zustimmendes Nicken von Amtsvorsteher und Hort.

„Ich kann auf den Shuttle verzichten, ich bin einfach nur froh, dass ich für meine Zwillinge wieder einen Hortplatz habe“, sagte eine junge Mutti und meinte versöhnlich Richtung Eltern: „Hier haben sich jetzt alle 1000-mal für die Probleme entschuldigt, nun muss ja auch wieder gut sein...“

Von Ines Sommer